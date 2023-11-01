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嘉市立委王美惠拚連任 端4年爭取8億元教育預算

立委王美惠（後排左二）今天邀集教育部官員會勘志航國小待改善軟硬體設施，與志航師生熱情互動。 （記者丁偉杰攝）

立委王美惠（後排左二）今天邀集教育部官員會勘志航國小待改善軟硬體設施，與志航師生熱情互動。 （記者丁偉杰攝）

2023/11/01 21:36

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立委選舉增溫，國民黨嘉義市立委參選人張秀華今天舉行聯合競選總部進駐開箱，拚連任的民進黨立委王美惠則邀集教育部相關單位會勘多所國中小待改善軟硬體設施，爭取各項補助方案，王美惠端出4年來成績單，表示上任至今與市府共同爭取，中央挹注教育相關經費逾8億元，改善20餘所學校設施，為學子提供更好的學習環境。

王美惠今天邀集教育部體育署、國教署官員，會同市府教育處長郭添財等人會勘嘉義國中、大同、志航國小與輔仁中學等校待改善軟硬體設施，教育部官員承諾會儘速協助各項補助方案，充足各校設施。

王美惠表示，自上任來重視學校權益及校園建設，與市府共同爭取，中央挹注教育相關經費逾8億元，改善20餘所學校球場、跑道等校園設施，累積辦理30場會勘，為學子提供更好的學習環境。

王美惠說，爭取中央挹注嘉市教育建設經費，包含大學、中學、小學到幼兒園，如爭取嘉義大學宿舍、教室空間、圖書館儀器設備改善及各項教學經費，改善華南高商操場雨後排水不良及球場地面凹凸不平，爭取校園兒童遊戲場、視聽教室優化，及改善玉山、民生、嘉義國中、世賢、崇文國小等校老舊廁所整修等，為學子提供更好的學習環境。

立委王美惠（前排右）今天邀集教育部官員及會同嘉市府教育處長郭添財（前排左）等人，會勘國中小待改善軟硬體設施。 （記者丁偉杰攝）

立委王美惠（前排右）今天邀集教育部官員及會同嘉市府教育處長郭添財（前排左）等人，會勘國中小待改善軟硬體設施。 （記者丁偉杰攝）

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