打擊詐騙、假訊息 民眾黨團：NCC應加強門號控管「制定專法」

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、黨團副主任兼發言人楊寶楨今（1）日召開「打擊詐騙及假訊息 NCC應有積極作為！」記者會。（民眾黨提供）

2023/11/01 10:52

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、黨團副主任兼發言人楊寶楨今（1）日召開「打擊詐騙及假訊息 NCC應有積極作為！」記者會，呼籲政府要真正落實「識假、破假、抑假、懲假」，NCC必須加強門號控管，避免遭詐騙集團不法使用；此外，除了攔阻來電之外，也應從源頭抑制詐騙簡訊。民眾黨團也呼籲應制定專法加強應對假訊息。

賴香伶表示，人工智慧（AI）不僅只是技術，更涉及道德問題，若生成式AI被有心人利用，針對特定候選人或政治議題，製造大量假新聞、誤導性廣告等形式的虛假訊息，對一般民眾而言，這些內容很難辨別真偽，政府或受害人想要澄清也極其困難。

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前段時間多家媒體收到可疑電子郵件，其中附上疑似民眾黨主席柯文哲批評副總統賴清德的58秒錄音檔，賴香伶指出，經調查局證實，此為深偽（Deepfake）的可能性極高，算是還柯主席清白。近期疑似行政院副院長鄭文燦帶女子進飯店的影像在網路流傳，鄭文燦一開始說「影片老舊、移花接木」，隨後又否認自己是影中人，檢調應立即查明影片真偽，以正視聽。

她認為，政府推動「識假」、「破假」、「抑假」、「懲假」，常因各種限制收效甚微，可惜的是，網際網路主管機關NCC尚未能如德國《網路執行法》、歐盟《數位服務法》提出專法草案，使其他機關跟線上平台的合作上，沒有強力的法制基礎。民眾黨團呼籲，為了捍衛台灣得來不易的民主價值、對抗不斷湧現的假訊息，政府應拿出主動積極態度、朝野各黨展開合作，規劃並建立專法，確保台灣不受假訊息侵蝕，同時保障民主制度能夠穩健運作。

楊寶楨則列舉，詐騙猖獗深深困擾台灣民眾，尤其各種騷擾來電與簡訊令人防不勝防，根據法務部統計，新收電信詐欺案件從2019年的34947件，上升至2022年160799件，3年來成長3.6倍，凸顯電信詐騙越來越嚴重。

NCC日前宣稱電話號碼開頭「+886」攔截率高達9成以上，楊寶楨接續指出，光是今年1到8月，新收電信詐欺案就高達152244件，若按比例推算，估計今年全年可能逼近20萬件，顯然當前攔阻手段緩不濟急，NCC至今仍未發現問題，竟還表示未來將繼續爭取預算。在此呼籲，若NCC不調整績效目標，盲目爭取經費只是浪費公帑，打詐也將淪為口號。

楊寶楨直言，經營科技防詐業務的企業Gogolook日前公布2022年詐騙報告解析，當中提到全球通訊詐騙量（含詐騙電話、詐騙簡訊）破4億次大關，簡訊詐騙佔比持續創新高，台灣近日也不斷傳出新型態簡訊詐騙。歸根究柢，門號管制是關鍵，高檢署就曾指出，不法集團利用人頭公司申請大量門號進行詐騙，甚至有簡訊業者協助詐騙集團發送大量簡訊，呼籲NCC加強門號源頭控管，並跨部會合作，加強查緝不法集團，雙管齊下才能有效打擊電信詐騙。

民眾黨團認為，隨著科技日新月異，詐騙手法不斷翻新，面對層出不窮的詐騙電話與簡訊，政府應該拿出更有效的手段，從源頭防堵詐騙；針對AI可能遭有心人士利用，產出虛假的生成式影音，也應盡快制定專法因應，避免假訊息分裂台灣社會，甚至威脅選舉的公正性與公信力。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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