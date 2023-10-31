萬聖節上學趣，立委鍾佳濱扮裝驚喜。（鍾佳濱服務處）

2023/10/31 12:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是萬聖節，立委鍾佳濱率皮卡丘、小小兵、熊大等大型人偶現身屏東市崇蘭國小校門口，讓上學的小朋友們很驚喜，鍾佳濱希望營造歡樂的氣氛，讓親子關係與教育環境更加的活潑，而崇蘭國小校長陳永峯穿著巫師裝在校門口迎接小朋友們上學，小朋友們看到這個多可愛的大型人偶出現相當興奮，紛紛前來擊掌、擁抱、合照，場面相當熱烈。

鍾佳濱表示，對校園環境的改善，近年政府投入相當大的經費，包括校舍耐震補強、老舊廁所更新、設置安全遊具及改善學校運動設施、充實資訊設備，以及班班有冷氣、鄉鄉有央廚，加強軟體則有提升師資待遇，加強食農教育，讓學童體驗農事的辛苦而更懂愛物惜福等。

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鍾佳濱說，從8年前當選立法委員後，他立即將選票補貼款捐出辦理教懷博愛獎學金，到今年已經八屆，獎勵中小學畢業學生超過6千人，今年更提供10個工讀名額給過去接受過教懷博愛獎學金的學生工讀學習的機會。

他認為，萬聖節裝扮對促進親子教育、班級經營是有正向意義的，因此他才利用萬聖節安排小朋友喜歡的大型人偶到校門口，給上學的小朋友一個小確幸，未來他將要求政府充實校園環境設備外，更要重視教育師資，要求提升教師待遇，擴大調薪，並力挺賴清德所提「國家希望工程」政見，針對「6-18歲」，建立公平、均優、多元的教育體系，讓所有孩子都有良好的發展機會。

小朋友與大型玩偶合照慶祝萬聖節。（鍾佳濱服務處）

萬聖節上學，校長也扮裝與學生拍照。（鍾佳濱服務處）

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