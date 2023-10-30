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「黃捷立牌」慰勞雄女棒球隊挨批沾染政治 康裕成緩頰：學姐祝福

康裕成帶著黃捷看板慰勞黃捷的雄女棒球隊學妹，遭藍營質疑政治黑手入校園。（記者王榮祥翻攝）

康裕成帶著黃捷看板慰勞黃捷的雄女棒球隊學妹，遭藍營質疑政治黑手入校園。（記者王榮祥翻攝）

2023/10/30 22:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長康裕成今和議員湯詠瑜慰勞高雄女中棒球隊，同時帶著市議員黃捷的看板、代替黃捷向她的學妹們致意，結果遭藍營質疑政治黑手伸進校園!?康裕成感慨想太多了，若真是黑手、本人去就好了。

雄女棒球隊日前初登黑豹旗，創下賽史首支全女子球隊參賽紀錄，高市議長康裕成、市議員湯詠瑜和教育局長謝文斌今到學校慰勞隊員，並頒發5萬元獎勵金。

國民黨青工會指出，這本來是好事一件，但合影中卻出現剛宣布落跑、跨區參選該區立委的黃捷手舉牌在合影中！質疑民進黨和陳其邁市長、難道是為了黃捷選舉私心作祟？把政治黑手伸入校園？

藍營認為，黃捷並非該區議員，如果硬要以市議員或校友身分現身、還牽強說得過去，但卻是以這種偷偷摸摸、偷渡手舉牌和背板方式刷存在感、蹭好蹭滿，手舉板更出現疑似「挺捷」字樣以手技巧性蓋住，這根本是在消費用汗水付出努力的學生。

康裕成對於藍營質疑回應說:「想太多了」，感慨如果真的是黑手要深入校園，就本人去就好了，更何況高中生又沒有投票權！康裕成透露，本來黃捷是要去的，黃捷跟湯詠瑜都是雄女畢業，且這個行程在徵召黃捷前就已訂好。

帶黃捷看板慰勞雄女棒球隊遭質疑政治黑手，康裕成感慨想太多了。（記者王榮祥翻攝）

帶黃捷看板慰勞雄女棒球隊遭質疑政治黑手，康裕成感慨想太多了。（記者王榮祥翻攝）

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