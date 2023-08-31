雙城論壇「收穫滿滿」 蔣萬安：務實面對市政問題促成實質合作

（記者方賓照攝）

2023/08/31 23:42

〔記者何玉華、楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今晚（31日）結束上海雙城論壇之行，回到台北松山機場，在入境大廳發表談話，提到這次收穫滿滿，他希望行之有年的雙城論壇，可以把過去打下的基礎、45項合作備忘錄持續深化，兩座城市對話溝通，務實的面對市政問題，促成更多實質的合作，讓兩岸能和平、穩定、繁榮。

蔣萬安說，過去3年疫情期間都是線上舉行，今年終於恢復實體舉辦，能持續的讓台北和上海兩座城市能夠有更深的合作，他也要再次謝謝所有協助，讓這次雙城論壇能順利、圓滿，包括市府同仁及市議會，包括戴錫欽議長、副議長葉林傳，以及上海市府安排相關的接待，覺得非常滿意，且收穫滿滿，非常的充實。

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蔣萬安提及他第1天參訪的洋山深水港的智慧化，讓台北市未來在各個政策推動朝智慧化前進時，有很多值得借鏡的地方；而老港生態基地將垃圾掩埋場改造成生態基地，正是他上任後朝向淨零碳排、生態永續的目標。

此外，台北與上海也共同面臨高齡化的問題，台北市65歲以上長者比率已經超過20％，上海60歲以上比例大約36％，雙方未來在長照及健康議題可以有更深入的合作。他舉例如對老舊公寓加裝電梯、提供居家簡單的修繕、防滑墊、扶手等等設備的服務，都與上海正在推動的很相似。

他希望行之有年的雙城論壇，可以把過去打下的基礎、45項合作備忘錄持續深化，讓台北和上海兩座城市能夠有更深的合作，持續對話溝通，務實的面對市政問題，促成實質的合作，符合民眾對兩岸能和平、穩定、繁榮的希望。

至於此行沒有見到國台辦主任宋濤，蔣萬安在上海受訪時即說，從一開始就沒有這樣的規劃，此行純粹以市政交流為主，「謝謝大家，大家辛苦了」。

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