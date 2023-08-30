蔣萬安宴請上海市府團隊 龔正：期待兩岸同胞共同把握歷史大勢

台北市長蔣萬安率領市府團隊參加雙城論壇第2天，今晚在東方濱江大酒店宴請上海市政府團隊及企業界代表，左為上海市長龔正。（記者何玉華攝）

2023/08/30 19:35

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安率領市府團隊赴中國上海，出席雙城論壇，今晚（30）在東方濱江大酒店宴請上海市政府團隊及企業界代表，蔣萬安說，他會努力讓雙城論壇持續辦下去，繼續交流合作，讓兩市不斷進步，讓兩岸持續和平穩定。龔正有別於前兩場公開致詞簡短，希望雙城論壇發揮交流、交友、交心的彩虹橋作用，厚植同胞情誼，期待「兩岸同胞」共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展做出新的貢獻，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光。

蔣萬安提到兩天的參訪行程收穫滿滿，今天參訪的上海圖書館東館，規劃量體是全亞洲之冠，智慧化非常先進，有12個機器人可借還書，還有智慧化書架幫忙找還書，讓他想到台北音樂圖書館可以借鏡數位化的作法，提供市民更優質的體驗。

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接著參訪的上海城市規劃館，蔣萬安說，上海規劃的一刻鐘生活圈，跟北市目前要推動的很相近，就是透過步行、搭車等，可以在15分鐘內到達目的地，滿足生活、工作、教育、娛樂、商務，以及健康照顧6大需求，是兩座城市邁向更現代化的目標。還有保租房的完善規劃，有游泳池、籃球場、足球場、商務中心，以及年輕人發揮創意的藝術作品，也很值得北市參考。

龔正有別於前兩場公開致詞簡短，晚宴上詳盡的說明上海市2017到2035的總體規劃，並希望雙城論壇充分發揮交流、交友、交心的彩虹橋作用，厚植同胞情誼。他說，兩岸同胞血脈相連，將一如既往的尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟、文化、交流合作，期待滬台兩地同心同行，攜手努力共同譜寫雙城融合發展的新篇章。

龔正說，他期待兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展做出新的貢獻，共創「中華民族」綿長福祉，共享民族復興偉大榮光。

台北市長蔣萬安率領市府團隊參加雙城論壇第2天，宴請上海市政府團隊及企業界代表。（記者何玉華攝）

雙城論壇第2天，台北市長蔣萬安在東方濱江大酒店宴請上海市政府團隊及企業界代表（記者何玉華攝）

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