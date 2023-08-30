蔣萬安宴請上海市府團隊 龔正：期待兩岸同胞共同把握歷史大勢
〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安率領市府團隊赴中國上海，出席雙城論壇，今晚（30）在東方濱江大酒店宴請上海市政府團隊及企業界代表，蔣萬安說，他會努力讓雙城論壇持續辦下去，繼續交流合作，讓兩市不斷進步，讓兩岸持續和平穩定。龔正有別於前兩場公開致詞簡短，希望雙城論壇發揮交流、交友、交心的彩虹橋作用，厚植同胞情誼，期待「兩岸同胞」共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展做出新的貢獻，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光。
蔣萬安提到兩天的參訪行程收穫滿滿，今天參訪的上海圖書館東館，規劃量體是全亞洲之冠，智慧化非常先進，有12個機器人可借還書，還有智慧化書架幫忙找還書，讓他想到台北音樂圖書館可以借鏡數位化的作法，提供市民更優質的體驗。
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接著參訪的上海城市規劃館，蔣萬安說，上海規劃的一刻鐘生活圈，跟北市目前要推動的很相近，就是透過步行、搭車等，可以在15分鐘內到達目的地，滿足生活、工作、教育、娛樂、商務，以及健康照顧6大需求，是兩座城市邁向更現代化的目標。還有保租房的完善規劃，有游泳池、籃球場、足球場、商務中心，以及年輕人發揮創意的藝術作品，也很值得北市參考。
龔正有別於前兩場公開致詞簡短，晚宴上詳盡的說明上海市2017到2035的總體規劃，並希望雙城論壇充分發揮交流、交友、交心的彩虹橋作用，厚植同胞情誼。他說，兩岸同胞血脈相連，將一如既往的尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟、文化、交流合作，期待滬台兩地同心同行，攜手努力共同譜寫雙城融合發展的新篇章。
龔正說，他期待兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展做出新的貢獻，共創「中華民族」綿長福祉，共享民族復興偉大榮光。