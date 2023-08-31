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百萬網紅與蔣萬安拍片風波 市立動物園還原過程：跟政治無關

「許伯&簡芝—倉鼠人」拍片落淚回應遭質疑收錢業配一事。（取自Youtube影片）

「許伯&簡芝—倉鼠人」拍片落淚回應遭質疑收錢業配一事。（取自Youtube影片）

2023/08/31 20:49

〔記者楊心慧／台北報導〕百萬YouTube「許伯&簡芝—倉鼠人」近期與台北市長蔣萬安合體在北市動物園拍片，卻遭粉專「小劉醫師-劉宗瑀」質疑收錢幫忙業配，「許伯&簡芝」昨拍片落淚回應此事，並強調未收錢，還會捐一定比例收益給園方認養動物；台北市立動物園今天還原拍攝過程，強調起心動念跟政治完全無關，並舉例若高雄壽山動物園要請高雄市長陳其邁出馬拍片也不為過。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，「許伯&簡芝」拍攝動物影片相當認真、內容豐富精采，更受年輕族群喜愛，當時寄送電子郵件盼能合作拍攝，但園方內部經討論、考量許多因素，包含思考動物品質、動物知識都屬園方內容產業，和對方協議若影片點閱率夠高，需捐出一定比例收益，作為動物保育。

曹先紹指出，起初「許伯&簡芝」的企劃遭園內同仁打槍，歷經幾次修正，選定具有教育意義、每週都會舉辦活動的「動物行為學院」來拍攝，希望能夠增加曝光及宣傳，讓更多人了解活動、吸引人參加，也感謝蔣市長關心此事並參與拍攝。

曹先紹強調，動物園起心動念跟政治完全無關，同仁認為有長官一起宣導對業務推行更有幫助，若高雄壽山動物園要請陳其邁出馬拍片也不為過，當然也需要天時地利，有時間、有意願才能促成此次活動。

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