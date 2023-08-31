郭台銘呼籲陸委會立刻開放中客來台

鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照，記者羅沛德攝）

2023/08/31 18:11

〔記者施曉光／台北報導〕日前宣布參選總統的前鴻海董事長郭台銘今日下午在臉書發文表示，兩岸交流不能再拖下去了，並呼籲陸委會立刻開放中客來台！

郭台銘還強調，他的目標從未改變，就是全力推動兩岸交流、化解兵凶戰危，創造和平、繁榮、清廉的中華民國，為了這個理想，他會集結一切可團結的力量，打敗一騙再騙、說變就變的民進黨，並願普天之下再也不會有人被抹成中共同路人！

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郭台銘指出，走過疫情寒冬，各國早已恢復交流，今年的報復性旅遊潮，不只國人連假期間搶著出去玩，各商圈也向國際旅客招手，唯獨兩岸間仍隔著一道看不見的心牆。

他說，兩岸關係無他，用相互對話取代衝突，只有交流才能化解干戈，開放中國觀光客來台，遞出橄欖枝，才能化解現階段的惡意螺旋，而且這是朝野共識，連不再喜歡「台獨金孫」稱號的民進黨總統參選人賴清德也大力支持，主張要讓第三地中國人來台並研究開放中客團，強調「樂意與中國交流」。

郭台銘指出，綜觀賴清德兩岸觀光相關發言，2008年時任立委的賴清德，說兩岸直航叫「木馬屠城」，2015年擔任台南市長的賴清德被問到中客問題時，只會不斷跳針「我支持台獨」，強調只要「自立自強」就不擔心衝擊觀光，2017年賴清德高喊「親中愛台」，到了2019年在副總統的選舉辯論會上又變成「抗中保台」，今年起賴清德又成了「和平保台」，最新夢想是當中國國家主席習近平的「同飯人」，他諷刺，「果然 政治變色龍 當久了，就不會再記得初衷了。」

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