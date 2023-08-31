藍白整合淪權力分贓？ 綠營籲守法：別搓圓仔湯

民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜間的競合關係，備受關注。（本報合成，資料照）

2023/08/31 13:25

〔記者陳政宇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布角逐總統，藍白陣營整合被質疑「搓圓仔湯」，有踩《選罷法》紅線之嫌。對此，立法院民進黨團今（31）日回應，尊重在野陣營間的整合，但要遵守法律分際，切勿口中喊「下架民進黨」，實際卻是權力分贓。

《選罷法》第97條明定，「搓圓仔湯」指候選人或有資格參選人之間的賄選行為，分為對候選人行賄罪及候選人受賄罪2種。對候選人行賄罪係指「對於候選人或具有候選人資格者，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定競選活動」。

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法律專業背景的立法院民進黨團書記長莊瑞雄今日受訪說，大家都想要勝選，但《選罷法》有「搓圓仔湯」條款，期待這場總統選舉是每位參選人都能提出國家願景和政見，讓民眾評斷，台灣民主政治走到現在，不是誰跟誰合、加一加就可以拿多少選票。

莊瑞雄指出，在野之間如何整合，民進黨團都尊重，但要遵守法律分際，開大門走大路，總統參選人須提出政見和國家願景讓大家評斷，誰最夠格就選票見真章，而非政黨間合縱連橫。

民進黨團副書記長洪申翰則說，在野陣營名為「整合」，實際上就是「喬」，看不到以理念作為聚合，甚至用分配職位方式來喬，這樣的做法並非是願景的競爭，只是讓大家覺得，所謂整合只是一種分贓，當然會有所謂搓圓仔湯疑慮。

洪申翰強調，民進黨端出政見，在野陣營也須拿出相關公共議題和國家政見，大家來比較一下，不是口中喊「下架民進黨」，實際卻是權力分贓和分配。

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