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立法院新會期明報到 游錫堃最快9/15協商開議日

立法院新會期（第10屆第8會期）將於明天展開，立法院長游錫堃預計最快於9月15日召集黨團協商。（資料照）

立法院新會期（第10屆第8會期）將於明天展開，立法院長游錫堃預計最快於9月15日召集黨團協商。（資料照）

2023/08/31 14:50

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期（第10屆第8會期）將於明天展開，民進黨團書記長莊瑞雄今（31）日表示，開議日須待朝野協商討論，立法院長游錫堃預計最快於9月15日召集黨團協商。

立法院每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期，而立委每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。由於本會期是本屆最後一個會期，適逢明年1月大選，外界關注恐有壓縮開會時間之虞。

莊瑞雄今日受訪說明，依照慣例，立法院「雙數會期」的正式開議日，大多落在中秋節後，但今年中秋節在9月29日，再加上碰上總統及立委選舉，各委員會審查預算及法案的時間可能會相對壓縮，若9月29日後才開議，時間太晚。

他表示，開議日一定要朝野協商，游錫堃預計最快9月15日召集黨團協商，討論新會期的正式開議日期，相信朝野黨團也會就各自的優先議案表達看法。

至於，民進黨團鎖定的重要議案，莊瑞雄指出，預算會期最重要的就屬總預算案，希望能在法定會期結束前拚三讀，至於其他法案，仍待行政立法協調會報、民進黨團會議討論後，大家凝聚共識，不過民眾關切的法案，相信各政黨在時間許可下，都會盡力共同完成。

另，立法院民眾黨團今日則率先提出新會期優先法案，包括道路交通安全基本法、最低工資法、房屋稅條例、台灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例、新聞媒體與數位平台議價法等22項優先法案，盼本屆卸任前完成相關修法或立法。

民眾黨團說，同時也秉持財政紀律精神，嚴格監督中央政府總預算執行情況，並督促中央、地方合作推進前瞻計畫進度，遏止漫無目的的大撒幣，把預算真正花在刀口上，回應人民的期待。

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