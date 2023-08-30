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明年總預算歲出歲入皆創新高 國民黨團︰大撒幣債留子孫

立院國民黨團召開「113年度總預算大撒幣 債留子孫 債留下一任政府！」記者會，並由書記長謝衣鳯（中）主持說明。（記者田裕華攝）

立院國民黨團召開「113年度總預算大撒幣 債留子孫 債留下一任政府！」記者會，並由書記長謝衣鳯（中）主持說明。（記者田裕華攝）

2023/08/30 16:42

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院會24日拍板明年度中央政府總預算，8月底送立法院審議。歲入2兆7092億元，較去年度增加1296億元、增5％；歲出共編列2兆8818億元，較去年度增加1927億元、增7.2％；歲入出差短1726億元，歲出歲入皆創新高；立法院國民黨團今質疑，蔡政府編列的總預算根本是大撒幣，大玩文字遊戲，浮編、虛增相關歲入、歲出，對於台電、勞保等潛藏債務、黑洞，拿不出具體補救措施，一再撥補，讓財務繼續惡化，把爛攤子丟給下一任政府。

立法院國民黨團今日召開「113年度總預算大撒幣 債留子孫 債留下一任政府」記者會。總召曾銘宗表示，蔡英文總統在行政院通過明年度中央政府總預算後，在臉書上貼文說，現在負債只有5兆8千萬元，僅承認4350億元債務，但根據行政院送到立法院的報表，預估113年度債務餘額為6兆8286億元，另外還有3個特別預算，分別會在113年至115年舉借6790億元，總金額將高達7兆5076億元，根本就是債留子孫、債留下一任政府。

國民黨團呼籲財政部、主計總處，倘若蔡政府不承認、不需要這些舉債額度，下會期審查預算時，提案刪除，等到下一任政府需要執行時，再重新提舉債額度。

書記長謝衣鳯、副書記長陳以信、藍委賴士葆等人，也一一就台電虧損、勞保潛藏債務、數位發展部成效、國防預算等問題提出質疑，要求拿出具體辦法解決台電、勞保債務及詐騙、少子化等問題。

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