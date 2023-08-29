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高端獲開放技轉 王必勝：政治抹黑只是一時、發展生技經得起考驗

衛福部次長、前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（資料照）

衛福部次長、前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（資料照）

2023/08/29 21:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕世界衛生組織（WHO）計畫單位C-TAP和聯合國公衛組織MPP（Medicines Patent Pool）在今天（29日）共同發布和高端疫苗公司合作，將提供武肺疫苗的開放式技術授權；衛福部次長、前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝晚間表示，政治操作下的抹黑詆毀只是一時的、積極發展國內生技以加強國家韌性的信念始終沒變，經得起考驗。

王必勝今天白天受訪時提到，高端和其他大藥廠的藥品同列其中，這是對產品的一種肯定，衛福部也樂見國內生技公司，願意在國際社會上提供各國協助。

王必勝晚間再度於臉書上貼文表示，這是世界對於國產高端疫苗的肯定，「我們也樂見國內生技廠商貢獻於世界公益，體現Taiwan can help」。

王必勝說，很多人跟他說這是「遲來的肯定，但我覺得不遲。政治操作下的抹黑詆毀只是一時的，而我們在防疫中對進口及國產疫苗的規劃，以及積極發展國內生技以加強國家韌性的信念始終沒變」。

王必勝說，這些作為經得起考驗，也會持續做下去，「這些工作從不為了勝選，不為了政治考量，也不為了私利」。

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