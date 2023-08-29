竹市小一新生提袋搞錯畢氏定理？教育處：單純加法公式

竹市府小一新生提袋上的三角形與底下的a+b=c，是否搞錯畢氏定理？引發網友熱議。（取材自臉書）

2023/08/29 19:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕明天是開學日，不過有新竹市民卻在小一新生禮餐盒提袋上，發現一個直角三角形，下方有「a+b=c」，讓人直覺這像是在說畢氏定理，可是abc的上面卻少了平方，因為畢氏定理是直角三角形的兩條直角邊的長度的平方和，等於斜邊長的平方。網友就質疑，新竹市政府怎麼會連畢氏定理都會搞錯？

對此市府教育處說明，提袋上所提及「a+b=c」，並非畢氏定理，而是單純的加法公式示意，僅因距離三角形較近，且三角形上並未標注a、b、c，請別過度解讀和誤解，且許多家長也反映這次新生禮餐盒提袋非常貼心又可愛，獲得許多好評。

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市府表示，這次的設計巧思，是採用孩子們最愛的河馬樂樂為主題，設計出餐盒與提袋，並搭配簡單的加法和幾何圖形，沒有設計小學生不會用到的畢氏定理，希望這次新生禮盒可以呈現出新竹市多元學習的樣貌。

網友回應「這一定是新竹市政府承辦人的錯，高虹安絕對沒有錯」、「決定來無腦護航，上面又沒有說a跟b跟c是什麼」、「他們一定會說：三角形圖案和那個算式各自獨立，又沒有相關。側翼別再抹黑了！」、「三角形又沒標a.b.c，這也能崩潰？」、「說好的科技新竹市呢？怎麼連畢氏定理公式都會寫錯？」、「理組的女生是不會出錯的！」、「畢達哥拉斯看到應該會氣到爬起來」。

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