雲縣各國小迎接一年級新生 禮品、闖關全都有

2019-08-24 14:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣各國小今天舉辦一年級新生始業輔導活動，各校展現特色，有的送禮物、有的辦闖關活動，今天雖然有颱風警報，但新生都踴躍出席，校園相當熱鬧。

即將邁入一甲子的斗南鎮南國小，為迎接小一新生，舉辦「南學昌盛」新生始業輔導活動，活動內容有「贈文昌彩筆」、「贈教育部閱讀圖書」、「贈狀元帽」及「認識校園闖關遊戲」等，讓新生能夠在進入國小階段後盡快適應校園生活，求學路上能順利平安，金榜題名，一圓美夢。

新生進到校園，校長、會長在中廊一起與小朋友留下校園的第一張照片，接著小朋友進入班級與老師相見歡、彼此認識認識，學校為今年的新生入學做足了準備，規劃「迎新闖關活動」，要讓家長感受學校對孩子的重視；同時贈送教育部「小一閱讀趣」書籍、乖乖等；另外，今年有特別的「小狀元帽」及「文昌彩筆」。

鎮東國小今年一年級新生增加一班，校長蔡淑玲表示，能獲得家長信任，把孩子交給鎮東國小，除了這幾年教職員的努力外，原本無圍牆校園經強化安全後，保留其視線穿透性，又兼顧安全維護能力，讓家長更放心，也是原因之一。

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