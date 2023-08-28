郭台銘參選總統 陳其邁：不要「走鐘」把高雄講得一無是處

陳其邁希望總統候選人，不要到了選舉就走鐘。（記者李惠洲攝）

2023/08/28 17:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘今天宣布角逐2024總統大位，高雄市長陳其邁表示，希望候選人多提對地方、產業發展實質性政見，他話鋒一轉說，但以經驗來看，到了選舉總是把高雄講得一無是處，不要到了選舉就「走鐘」，跟平常認識的人不一樣。

陳其邁今天下午到小港區中山國中，視察開學前校園防疫狀況，媒體詢問郭台銘參選效應。

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陳其邁說，參選是每個人的權利，這次總統大選百家爭鳴，希望大家能夠保持民主的風度，盡量能夠注意到南部，尤其是高雄的發展，多提幫助地方及產業發展的實質政見。

他說，依過去經驗觀察，選舉到了就把高雄說得一無是處，好像變成一個惡性循環，對高雄不公平，他希望說所有的總統候選人不分黨派，來高雄的時候多談政策、多談經濟、少一點口水。

針對郭台銘自稱是所有參選人中唯一懂財經的經濟人，陳其邁表示，每位候選人都有不同的優點，希望總統候選人能多說些想為高雄做什麼。他隨即以與一旁的前議長曾麗燕在議會攻防經驗為例，他說，他跟前議長不同黨派，但是對的事情她很支持，市政府做不好的地方也很不客氣，他強調，不同黨派也可以合作。

他最後提及日前引發議論的前鎮漁港預算議論，相當不平地說，不要為了選舉，把前鎮漁港說得一無是處，揭牌時前議長曾麗燕也出席，大家都很開心，還在議會說我爭取太少。他意有所指地說，不要一到選舉就走鐘，好像跟平常認識的人都不太一樣，這樣也不太好。

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