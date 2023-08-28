中共官媒稱郭台銘參選「台灣地區領導人」 賴瑞隆：郭董應出面駁斥

中國國台辦旗下官媒《中國台灣網》今日發布快訊，稱「郭台銘宣布參加2024『台灣地區領導人選舉』」。（圖取自《中國台灣網》）

2023/08/28 16:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今日宣布參選2024年總統大選，聲稱給他4年，保證台海50年和平。中國國台辦旗下官媒《中國台灣網》以快訊方式報導此事，稱「郭台銘宣布參加2024『台灣地區領導人選舉』」；對此，民進黨立委賴瑞隆受訪質疑，中共不要矮化台灣總統選舉，郭台銘也應出面駁斥中共官媒。

郭台銘28日在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選。郭指出，「他懇請台灣人民，給我4年時間，我保證，我會為台海帶來，未來50年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基」。

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不過，國台辦旗下媒體《中國台灣網》發布新聞快訊，內容寫道「台灣鴻海集團創辦人郭台銘今日召開記者會宣布，他將參加2024年台灣地區領導人選舉」；《環球網》新聞亦稱郭台銘宣布參選「台灣地區領導人」。

賴瑞隆表示，郭台銘這麼多資產在中國，過去言論也都比較親中，現在要參選的是中華民國的總統，國台辦旗下媒體卻以參選「台灣地區領導人」來定位，郭董應該出面駁斥中共官媒這種說法，不要讓中華民國被中國「穿小鞋」。

賴瑞隆強調，選台灣總統被中共講成選「台灣地區領導人」，郭台銘應該出來表示態度，不然台灣人民絕對不會接受。我國是有國家主權、人民、領土的，若郭真要參選台灣總統，就應該嚴厲駁斥國台辦旗下媒體，不能一直被穿小鞋，不然只會加深台灣人民的疑慮，中國也不該介入台灣選舉。

對於郭台銘誇口給他4年，保證帶來50年和平。賴瑞隆質疑，郭提出很多想法，但都沒有提出具體做法，不要只是光講和平，重點是要怎麼做，郭所謂的和平，會不會犧牲台灣的自由民主？如果單純只講概念，那就像當年的韓國瑜。

賴瑞隆說，香港模式是郭台銘所講的和平嗎？香港一國兩制模式是多數台灣人民不能認同的，大家都知道要追求和平，那郭台銘的方法是什麼？如果是完全聽習近平的，多數台灣人一定不會贊同，建議講清楚和平方案，不要只是講概念，也應清楚告訴北京當局絕不接受被專制中國統一。

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