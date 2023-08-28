郭台銘宣布選總統 藍營人士：不守承諾關聖帝君看了都會氣死
〔記者王姝琇／台南報導〕鴻海創辦人郭台銘今天宣布參選2024總統大選並展開連署，強調是為推進在野整合。台南市議會民進黨團總召郭鴻儀認為，郭台銘此舉是「挾天子以令諸侯」，若「四腳督」綠營支持者歡迎。國民黨團書記長蔡育輝則提醒郭台銘，「連番不信守承諾，關聖帝君看了都會氣死。」
郭鴻儀指出，郭台銘此舉是「挾天子以令諸侯」，現在看來國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲都不可能不選，但背後是否有交換條件，就不得而知；當然其中會有些揣測，他認為這就像是在演《三國演義》。
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郭鴻儀指郭台銘說要整合在野力量，但以郭目前的能力，似乎是沒有辦法整合；站在綠營角度，當然樂見「四腳督」，綠營支持者都會歡迎郭台銘的宣布參選。
蔡育輝則是氣憤地舉牌「郭台銘氣死關聖帝君」、「讓中華民國不見天日」、「不管幾組候選人，郭台銘一定是最後一名」、「郭台銘的話若相信，狗屎就可以吃」來表達自己的不滿。
蔡育輝說，郭宣布參選總統相信許多人會很傷心，綠營支持者會歡喜到「翹腳髯嘴鬚」；強調在野聯盟若分裂，總統大選一定是賴清德贏，也提醒郭不要只要「自己做大、別人做小」，更不要「口口聲聲愛中華民國，卻害了中華民國」。5月才說要支持侯，前不久又說要邀侯喝咖啡，都還沒做就宣布參選，「連番不信守承諾，關聖帝君看了都會被氣死。」
國民黨團發言人王家貞則說，郭台銘宣布重返江湖就選擇台南從她的服務處出發，如今聽到郭宣布參選真的非常難過，提醒想要下架民進黨，唯一的生路就是團結再團結，絕不容人見縫插針，藍軍不到最後關頭絕不放棄。藍軍更向郭台銘喊話「放下一個人的武林」，團結6成民意救中華民國台灣。