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郭台銘宣布選總統 藍營人士：不守承諾關聖帝君看了都會氣死

國民黨團書記長蔡育輝以舉牌方式表達自己對郭台銘宣布參選的不滿。（蔡育輝提供）

國民黨團書記長蔡育輝以舉牌方式表達自己對郭台銘宣布參選的不滿。（蔡育輝提供）

2023/08/28 16:34

〔記者王姝琇／台南報導〕鴻海創辦人郭台銘今天宣布參選2024總統大選並展開連署，強調是為推進在野整合。台南市議會民進黨團總召郭鴻儀認為，郭台銘此舉是「挾天子以令諸侯」，若「四腳督」綠營支持者歡迎。國民黨團書記長蔡育輝則提醒郭台銘，「連番不信守承諾，關聖帝君看了都會氣死。」

郭鴻儀指出，郭台銘此舉是「挾天子以令諸侯」，現在看來國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲都不可能不選，但背後是否有交換條件，就不得而知；當然其中會有些揣測，他認為這就像是在演《三國演義》。

郭鴻儀指郭台銘說要整合在野力量，但以郭目前的能力，似乎是沒有辦法整合；站在綠營角度，當然樂見「四腳督」，綠營支持者都會歡迎郭台銘的宣布參選。

蔡育輝則是氣憤地舉牌「郭台銘氣死關聖帝君」、「讓中華民國不見天日」、「不管幾組候選人，郭台銘一定是最後一名」、「郭台銘的話若相信，狗屎就可以吃」來表達自己的不滿。

蔡育輝說，郭宣布參選總統相信許多人會很傷心，綠營支持者會歡喜到「翹腳髯嘴鬚」；強調在野聯盟若分裂，總統大選一定是賴清德贏，也提醒郭不要只要「自己做大、別人做小」，更不要「口口聲聲愛中華民國，卻害了中華民國」。5月才說要支持侯，前不久又說要邀侯喝咖啡，都還沒做就宣布參選，「連番不信守承諾，關聖帝君看了都會被氣死。」

國民黨團發言人王家貞則說，郭台銘宣布重返江湖就選擇台南從她的服務處出發，如今聽到郭宣布參選真的非常難過，提醒想要下架民進黨，唯一的生路就是團結再團結，絕不容人見縫插針，藍軍不到最後關頭絕不放棄。藍軍更向郭台銘喊話「放下一個人的武林」，團結6成民意救中華民國台灣。

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