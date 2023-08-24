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台獨金孫、賴神、賴功德3綽號都不喜歡 賴清德：叫我清德就好

民進黨總統參選人賴清德說，網友取的3個綽號「台獨金孫、賴神、賴功德」他都不喜歡，大家叫他「清德」就好。（記者陳昀攝）

民進黨總統參選人賴清德說，網友取的3個綽號「台獨金孫、賴神、賴功德」他都不喜歡，大家叫他「清德」就好。（記者陳昀攝）

2023/08/24 23:20

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德今晚接受電視專訪時說，網友取的「台獨金孫」、「賴神」與「賴功德」等綽號，他3個都不喜歡、都不是他，大家以後叫他「清德」就好；「賴神」也是溢美之詞，但他都轉念當成大家勉勵他要傾聽（listen）人民的心聲。

對於在網路上被戲稱台獨金孫、賴神與賴功德，賴清德說，「我3個都不喜歡，因為3個都不是我，我是個凡人，跟大家一樣平凡」。他指出，台灣的民主或獨立運動人士都是出身基層，沒人有條件成為金孫，過程都篳路藍縷，可能會犧牲生命、幸福、自由等，只有在國民黨的結構才會有「金童」，基層做起的民進黨不可能有金孫，每個人都是番薯囝仔。

賴清德指出，「賴神」則是溢美之詞，因為他不過是個凡人，因為網路上這樣的稱呼，有時候有些朋友這樣叫他，他也會說「不要這樣叫我」；但他也轉念把它當成德語的傾聽（lauschen），英語是listen、德語發音則接近「賴神」，好像大家在勉勵他要傾聽人民的心聲。

至於「賴功德」，賴清德說，當時長照服務員的薪水很低、工作很辛苦，所以他在行政院長任內出席長照服務專線活動時特別提及，未來要為他們加薪及提高社會肯定，因為他們是在服務長者及身心障礙者，等於做功德一樣，卻被媒體斷章取義為硬要人家工作，但如今長照員的薪水已經有所提高、長照據點與服務員人數也大幅增加，證明他對長照服務員的關心。

賴清德說，希望網友以後叫他「清德」就好，因為親戚朋友都是這樣稱呼他，家中長輩則叫他「德仔」，所以以後大家叫他「清德」就好，不用叫那些名字。

賴清德說，網友取的3個綽號他都不喜歡，大家叫他「清德」就好。（記者陳昀攝）

賴清德說，網友取的3個綽號他都不喜歡，大家叫他「清德」就好。（記者陳昀攝）

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