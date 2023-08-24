當總統將推「價值外交」 賴清德：用民主力量獲得國際支持

民進黨總統參選人賴清德表示，未來他將推動「價值外交」，用民主的力量獲得國際社會的支持。（記者陳昀翻攝）

2023/08/24 22:34

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德晚間接受電視專訪表示，他有近30年外交工作經驗，與美、日都有深厚關聯，所謂「疑賴論」從事實檢視就會不攻自破；未來他領導國家將推動「價值外交」，以民主、和平、繁榮等價值，與國際社會進行更穩固的連結，並以民主的力量團結國內，也讓台灣在國際上得到更多支持。

賴清德表示，台灣民選總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，也許在路線或做法有所不同，但都對國家做出貢獻，未來他自我期許，面對複雜的國際情勢，必須更加謹慎、更加前瞻、更加積極，他會以和平為燈塔、民主當指南針，帶領台灣人民乘風破浪勇往前進，他的責任就是守護台灣的主權，捍衛民主和平跟繁榮。

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談到出訪巴拉圭過境美國前甚囂塵上的「疑賴論」，賴清德說明，他不是今天才從政、憑空出來選總統，從國大代表、立委、市長、行政院長、副總統，已有近30年從事外交工作的經驗，不僅跟日本建立深厚的關係，跟美國政見或智庫也有深厚連繫，所謂「疑賴」的問題，基本上是不會存在。

賴清德表示，從這次過境或上次過境情形都能看得出來，或是他在副總統當選後受邀前往美國祈禱早餐會，前往白宮、國務院、參眾兩院受到熱烈歡迎等，都能看出所謂「疑賴論」、「疑美論」都是中國為了選舉的宣傳，加上在野黨的配合，但用事實檢視的話，其實都會不攻自破。

最後，賴清德表示，面對複雜的國際情勢，還有台灣層出不窮的社會問題，未來他如果領導國家，在國際上會推動「價值外交」，就是以民主、和平、繁榮等普世價值跟國際社會進行更深、更穩固的連結，有助於台灣整體發展及區域安全；再者是推動「國家希望工程」，結合社會各界力量打造民主和平、創新繁榮及公益永續的台灣，讓每個人都能安居樂業。

他說，團結國內也是非常重要的，民主是台灣社會不分朝野最大的共識，他要用民主的力量團結台灣，用民主的精神治理國家，就是人民做主、開放政府，然後利用民主的力量，讓台灣在國際上得到更多的支持。

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