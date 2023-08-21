侯漢廷參選士北立委喊「在野大團結」搶票 張斯綱：就是保送民進黨

國民黨北市議員張斯綱。（資料照）

2023/08/21 10:40

〔記者蔡思培／台北報導〕2024年台北市台北市第一選區（士林、北投）立委選戰原為國民黨北市議員張斯綱挑戰民進黨現任立委吳思瑤，但新黨台北市議員侯漢廷今天卻突然宣布參選立委。張得知後表示，雖然尊重侯決定，但任何單一選區在野陣營兩人競爭，就是「保送」民進黨參選人勝選，呼籲侯不必自欺欺人。

張斯綱表示，台灣民意基金會民調曾指若鴻海董事長郭台銘董參選，超過五成一的民進黨支持者樂見，只有三成八不樂見；國民黨支持者僅三成三歡迎，卻有六成五不樂見。張認為支持者心理清楚在野分裂，毫無勝算，他也暗批侯漢廷，喊著「下架民進黨」卻是幫了民進黨，說的都是為國為民的大義名分，其實唯一在乎的，是非我不可，「到頭來，說服不了任何人，只有自己騙自己」。

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張斯綱也向支持者表示，無奈不解是事實，但即便是無奈與不解，該走基層走基層、該拋政見拋政見，不管是辦活動打水仗，還是與民進黨打筆仗，他都會持續努力。張也套用動畫《灌籃高手》安西教練的名言：「現在放棄，比賽就結束了」。張強調不會放棄，只會更努力。

侯漢廷今宣布參選，強調不僅新黨、地方國民黨幹部、前輩、黨工都希望他參選，為地方發聲、為士林北投留下真正有戰鬥力，有行動力，有能力把民意帶進國會的一席。侯也說，不用害怕藍營分裂，投給他就是在野大團結，絕對能下架民進黨。

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