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新黨30週年 黨主席吳成典向支持者催不分區立委選票

新黨30週年黨慶，黨主席吳成典盼支持者將不分區立委選票投新黨。（記者黃皓宸攝）

新黨30週年黨慶，黨主席吳成典盼支持者將不分區立委選票投新黨。（記者黃皓宸攝）

2023/08/19 17:12

〔記者黃皓宸／台北報導〕新黨今於新北市新店舉行30週年黨慶及黨內募款餐會，共席開90桌，新黨黨主席吳成典今表示，今年黨慶和募款餐會同一天一起辦，確實是讓他惶惶不安，也說新黨近年資源匱乏，不得已所致，強調這幾年來新黨是秉持打著赤腳過河的精神，才有今日的活動，並呼籲明年初選舉，希望支持者能將不分區的立委選票都投給新黨。

吳成典表示，新黨成立30年很不容易，他回憶起30年前是2條腿走路，現在還是靠2條腿走路，第1條腿仍是主張海峽兩岸要完成和平統一，第2條腿是參與政治選舉時，新黨秉持從不買票的政策，以往選上的政治人物就算擔任公職也不包工程，總是清清白白的做事。

吳成典說，有別於過去，今年新黨將30週年黨慶和募款餐會在同一天一起舉辦，確實是讓他惶惶不安，但也談到新黨近年資源匱乏，說這是窮人家辦喜事，但自新黨成立以來，總是打赤腳過河堅持下去，才有今天的活動，也呼籲支持者，這次立委選舉的不分區選票，盼能賜給新黨，讓新黨能夠真正為民眾服務。

新黨副主席李勝峰表示，現在政府強烈依偎美國，他認為美國完全不可靠，也要求台灣各政黨，不要對美國抱太大希望，只有和中國堅持和平統一，才有真正的和平，強調新黨雖小，但未來只要給它力量，一定可以順利茁壯及成長。

新黨今天黨慶，出席除有新黨主席吳成典、副主席李勝峰、新黨籍台北市議員侯漢廷，還有前立委雷倩、新黨前主席謝啟大到場。

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