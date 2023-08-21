藍營分裂？侯漢廷宣布參選北市士林、北投區立委

新黨台北市議員侯漢廷今突宣布參選台北市第一選區（士林、北投）立委選舉。（侯漢廷提供）

2023/08/21 10:32

〔記者蔡思培／台北報導〕2024年台北市區域立委藍綠兩黨提名人選已大致底定，不過新黨台北市議員侯漢廷今突宣布參選台北市第一選區（士林、北投）立委選舉。侯也喊出不用擔心藍營分裂，「投給我，就是在野大團結」。

侯漢廷今早發聲明表示，由於各方勸進，加上有想完成的工作與使命，絕對會贏得最後的勝利，完成下架貪腐政權，政黨輪替並且建設地方的使命。侯說，去年議員選舉落幕無立刻轉換跑道心意，但數月來地方服務及大局變化，心有所感。

請繼續往下閱讀...

侯漢廷說，當他參與里長座談會及處理地方服務時，最大困境是屬於中央權責議員無能為力。歷年來里長座談會事涉中央案件比例約占三到四成，非台北市府能獨立解決。但許多立委卻無意願為北市府添光，不出席里長座談，對案件解決也不夠積極。

侯漢廷也批評現任士北區現任立委吳思瑤，「士林北投立委，如果不為士林北投爭取建設，不與地方政府合作解決難題，還有資格擔任士林北投立委嗎？」侯認為，人民需要的，是真正為地方喉舌的代議士，而非為惡官與國家機器的代言人，過去這幾年下來，吳思瑤正是扮演後者的角色，謹守黨意，不顧民意，強推萊豬，興弊除利，士北居民天怒人怨，若沒有夠強力的人選，要下架她談何容易？

侯漢廷表示，不僅新黨、地方國民黨幹部、前輩、黨工都希望他參選，為地方發聲、為士林北投留下真正有戰鬥力，有行動力，有能力把民意帶進國會的一席。侯表示，士北居民需要的是真正有信仰、有理念，以民為本、且有「治理」能力的政治人物。

侯漢廷說，選舉是落實政治文化的改變，他將秉持初衷，維繫乾淨選舉風格，堅持零看板零布條零旗幟，不砸大錢、靠勤跑、理念、政績，爭取選民認同。侯也強調我絕不在野互打，會依照自己的步調，展開政見、揭弊等記者會。不論從兩岸困境、中華民國發展、能源勞保危機、黑金槍毒詐猖獗，都認為自己有能力，且能夠更進一步，為人民付出、為地方建設、為中華民國留火種、為兩岸和談闢出路。

不過國民黨在選區已提名北市議員張斯綱，外界也關心是否可能造成藍營分裂，對此侯漢廷強調不用害怕，「投給我，就是在野大團結；投給我，絕對能下架民進黨；投給我，就是士林北投居民的最佳利益！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法