郭昭巖稱「藍營在萬華中正要掛了」 于美人：從無政黨禮讓念頭

台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委參選人于美人今（20）日表示，完全可理解郭昭巖的焦慮，並強調自己從沒有過政黨禮讓的念頭。（取自于美人臉書粉絲專頁）

2023/08/20 12:39

〔記者魏瑾筠／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）國民黨立委參選人遲未定案，昨爆出當地台北市議員郭昭巖疑因選情告急錯框，在黨籍議員的群組中稱「國民黨在萬華中正要掛了」；該選區無黨籍立委參選人于美人今（20）日除了表示，完全可理解郭的焦慮，並大酸民進黨候選人吃盡國民黨豆腐，于更強調，從沒有過政黨禮讓的念頭。

距離明年總統、立委大選不到5個月，台北市第五選區立委人選國民黨懸而未決，于美人與民進黨參選人、台北市議員吳沛憶早已勤走地方，雙姝也不斷隔空交鋒，火藥味十足。由於國民黨人選遲未定案，加上于美人先前找來台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊陪同掃街，也傳出雙方是否有意合作，甚至國民黨可能禮讓參選的聲浪。

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然而，郭昭巖昨晚因錯框，在同黨市議員群組誤傳「國民黨在萬華中正要掛了」等訊息，雖然訊息不久後收回，但已引起各界討論。今天沒有公開行程的于美人，透過媒體群組表示，她完全可以理解郭昭巖的焦慮，並大讚郭真的是一位認真的市議員。

不過話鋒一轉，于美人說，站在同為候選人的立場來看，如果最後才提名郭昭巖，你要她怎麽說服選民？于美人接著表示，在國民黨猶豫不決的提名過程中，她看到民進黨候選人吃盡國民黨的豆腐，甚至反覆羞辱國民黨的提名政策。

于美人強調，她對政黨的各種權力運作，毫無意見，也完全沒興趣，但她必須站在中正萬華選民的立埸對政黨說句重話，「再講一次！政黨不是刀俎，人民不是魚肉！各政黨的操作不可以扭曲到這種地步」。

至於傳聞中的政黨禮讓，于美人也說，這是她從參選至今從來沒有過的念頭，現在硬要說禮讓，她最在乎的是車子可不可以禮讓給路人。

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