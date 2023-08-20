勤走地方被質疑拉攏藍營 吳沛憶酸：藍白合還在喬都是為選舉利益

台北市第五選區（中正、萬華）民進黨立委參選人、台北市議員吳沛憶上週在萬華區凌霄里與里長游秋蓮、鄰長志工舉辦「公益愛心義剪活動」，引發拉攏藍營基層質疑。（取自台北市議員吳沛憶臉書粉絲專頁）

2023/08/20 12:32

〔記者魏瑾筠／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）國民黨立委參選人懸而未決，民進黨參選人、台北市議員吳沛憶把握時間勤走地方，引發外界質疑，是否有意拉攏國民黨基層；吳沛憶今（20）日強調 ，在地服務不分藍綠、走出同溫層，大酸藍白合還在喬，都是為了選舉利益。

距離明年總統、立委大選不到5個月，台北市第五選區立委人選國民黨卻仍未定案，吳沛憶及無黨籍立委參選人于美人搶得先機勤走地方，雙姝也不斷隔空交鋒，火藥味十足，其中吳沛憶上週在萬華區凌霄里與里長游秋蓮、鄰長志工舉辦「公益愛心義剪活動」，引發拉攏藍營基層質疑。

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吳沛憶今對此表示，她從上任第一年開始，就知道民意代表一定要走出同溫層，不要劃地自限，要去接觸多元的民意。她表明，從擔任議員至今，自己舉辦行動服務站持續不間斷每個月18場次，合作的里辦公處各黨都有，像是國民黨籍里長5位，還有更多是無黨籍。

吳沛憶提及，她爭取的萬華第一座狗狗公園、古亭河濱兒童遊戲場、華江兒童遊戲場 、老松公園改造及愛家社區人行步道等，都是不同黨籍共同合作。吳沛憶強調，公眾資源的使用有沒有符合公益性、必要性，才是她行動的準則。

「沛憶進國會，超過憶百分。」吳沛憶直言，為了公眾利益，不分顏色、不分中央地方攜手合作，在她看來是非常基本的政治原理，反批藍白合還在猜、還在換、還在喬，對此大酸：「說到底還不都是為了選舉利益」。

台北市第五選區（中正、萬華）民進黨立委參選人、台北市議員吳沛憶上週在萬華區凌霄里與里長游秋蓮、鄰長志工舉辦「公益愛心義剪活動」，引發拉攏藍營基層質疑。（取自台北市議員吳沛憶臉書粉絲專頁）

台北市第五選區（中正、萬華）民進黨立委參選人、台北市議員吳沛憶上週在萬華區凌霄里與里長游秋蓮、鄰長志工舉辦「公益愛心義剪活動」，引發拉攏藍營基層質疑。（取自台北市議員吳沛憶臉書粉絲專頁）

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