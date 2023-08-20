林志潔拋「人本交通宣言」 許諾進國會拚交通顧新竹

林志潔拋人本交通宣言，許諾進國會爭取交通經費顧新竹。（林志潔提供）

2023/08/20 07:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市立委參選人林志潔在820還路於民遊行前夕的凌晨時分，透過臉書拋出「人本交通宣言」，細數新竹市民關注的交通、停車空間議題，也提及過去新竹市因為有交通專業出身的副市長沈慧虹與在立法院民進黨團總召柯建銘通力合作，才得以打通延宕數十年的公道三路建設，直言她「答應參選原因之一，是希望為改善新竹交通盡心力」。

林志潔說，台灣許多地區屬於住商混合，公共運輸不夠完善，機動性高的機車成為重要代步工具，去年因為交通事故死亡的三千多人，其中，機車事故的死亡人數最多。新竹市機車登記超過28萬輛，自小客貨車快17萬輛，再加上新竹縣每百戶家庭的擁車數量多台北市一倍，整個大新竹地區的交通和停車問題一直是所有住民的惡夢。

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她認為，解決新竹交通問題必得多管齊下，開闢新路、增設頭前溪兩岸的橋樑和替代道路，以解決園區上下班與大新竹地區上下學的壅塞，這些屬於城市規劃的項目，本可以慢慢規劃進行，奈何新竹人口增長和移入速度太快，因此進行公共運輸輕軌規劃不能停，市郊停車場接駁車，市中心道路與行人友善環境，更要同步進行。

林志潔說，新竹曾有非常優秀的交通專才沈慧虹，與許多市府同仁、議員、里長的努力，還有受徵收被拆遷的居民成全，公道三才能通車，而公道三的經費，如果沒有柯建銘的爭取實難想像能順利完成。

林志潔說：「願有朝一日，當我在新竹老去，這裡的交通惡夢已經解決，並能讓我一老者安心出門，安步當車、安全回家。」

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