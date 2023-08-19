彰化4條捷運海市蜃樓？縣議員楊子賢點出關鍵

彰化縣規劃4條捷運路網，北彰占3條，路網都與彰化市金馬路扯上邊。（記者張聰秋攝）

2023/08/19 20:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化蓋捷運是縣長王惠美第1任的選舉政見，規劃南、北彰共4條捷運路線，過了5年仍無實質的進展，使得蓋不了捷運的聲音湧現，縣議員楊子賢一刀見血指出，先檢討交通處表現好壞，搞定交通處再來談捷運才務實。

彰化縣規劃4條捷運，南彰1條、北彰3條，其中，南彰捷運則因運輸流量不足，改為公車路網，以培養大眾交通工具的載運流量，而北彰的台中捷運路線延伸彰化市，由台中市政府主導，目前中央審查中，另一條鹿港捷運，縣府已進行可行性研究評估和地方說明會，去年送議會審議被退件，目前原地踏步，最新一條的和美捷運，最近進行可行性研究評估規劃的招標案，沒有廠商來投標，流標收場。

請繼續往下閱讀...

捷運建設命運坎坷，楊子賢抨擊說，縣府廢法制處新設交通處，時間也接近1年了，迄今交通處功能調整未到位，很多交通建設都停滯，沒有明顯的進度，彰化縣想要有捷運，應該檢討交通處功能不彰的問題，再來談捷運。

楊子賢指出，交通處人力經費不足，在大家期待下誕生，業務量又劇增，人力反而更雪上加霜，進一個、走一個，永遠留不住人的單位，到現在一直是代理的處長，王惠美不該寄望於成立一個專責單位，就能解決交通各式各樣的問題。

楊子賢表示，負責研考的計畫處，應就交通處成軍後，到底提升了多少的交通建設量能，還是量能往下走，做出報告，現在太多的交通建設包括捷運都是紙上作業，建設想要推動就要有強而有力的單位執行，8月28日議會臨時會，他將要求縣府提出檢討報告。

對此，去年7月27日交通處揭牌成立時，縣府再三表示，成立交通處的宗旨，就是希望加速彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸、一軸一環的雙樞紐的等交通縣政願景，縣府會持續努力，讓彰化成為全民移居的好環境。

南彰的彰南捷運，從員林市到二林中科，因交通流量太低，縣府改由增加公車路線，培養載運量做起。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法