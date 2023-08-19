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發動軍演又將ECFA「武器化」 外交部譴責中國政府粗暴介選

外交部。（資料照，記者楊丞彧攝）

外交部。（資料照，記者楊丞彧攝）

2023/08/19 16:24

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（19）日表示，針對中國政府以我政府高層過境美國為藉口，恣意在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，並將ECFA武器化，以經濟脅迫綁大選，另藉各式恫嚇言論與假訊息等，公然介入、干預我國民主選舉進程。外交部對中國威權政府的粗暴介選行徑，予以最嚴厲的譴責。

 

外交部指出，中國政府罔顧我國元首與副元首出訪是主權國家的基本權利，以及台美兩國政府都已明確說明這項慣例作法行之有年，仍刻意借題發揮，進行各項介選動作。這些恣意干預我國民主大選的行徑，不但違反台灣人民的自由意志，也威脅自由世界的共同價值與民主生活方式。

對中國政府公然以威嚇脅迫方式介入他國民主選舉的行徑，外交部呼籲民主國家認清中國威權主義擴張的野心，以免民主國家共享的基本價值遭受嚴重侵蝕。

 

外交部強調，台灣是一個國際社會公認的民主國家，定期的民主選舉是我國政治發展的共同驕傲，也已成台灣人民生活的一部份，這更是我國和其他民主國家往來的重要基石與連結。而中華人民共和國是全球公認的對內壓迫、對外擴張的威權主義國家。民主台灣的人民不會接受威權中國介入我國的民主選舉，也不可能接受中國威權政府指導選舉行為。

外交部籲請國人無分政治立場，共同團結捍衛我國的民主價值，唾棄中國的介選行為，以自由的意志迎接台灣的民主選舉。

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