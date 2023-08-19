共軍宣布在台周邊軍演 民進黨：介選無法獲台灣人認同

民進黨今日強調，中共以賴清德過境美國做為藉口進行介選，不僅破壞兩岸關係，更無法被台灣人民認同。 （資料照）

2023/08/19 14:37

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統賴清德結束出訪友邦，共軍隨即宣布在台灣周邊展開「海空聯合演訓」。民進黨今（19）日表示，這是一連串針對賴清德出訪巴拉圭並過境美國的恫嚇行為之一，除了對台施壓外，更是意圖影響台灣的選舉，中共以賴清德過境做為藉口進行介選，不僅破壞兩岸關係，更無法被台灣人民認同。

民進黨今日透過新聞稿指出，自賴清德代表國家出訪友邦與過境美國，中共當局一系列作為包括外交恐嚇、經貿施壓、認知作戰、動員海外統派人士騷擾、強逼台商協會表態，以及宣布針對性軍事演習等，就是要以賴清德出訪為藉口對台進行文攻武嚇，也是意圖介入與影響台灣的民主選舉。

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民進黨說，賴清德以副總統身分出訪是代表國家走向世界，為區域和平努力、也為民主自由發聲。更重要的是，這次出訪完全依照美台之間的默契與先前的慣例進行安排，中共的過激反應與恫嚇言語完全沒有必要，也無正當性，只是再次證明中共當局是升高兩岸緊張局勢、破壞區域和平穩定的「麻煩製造者」。這些作為完全無法動搖台灣堅持和平、走向世界的決心，而中共的介選作為，也絕對無法獲得台灣人民的認同。

民進黨要求，中共當局應立即放棄這種用霸凌與威脅手段，企圖強迫他國屈服的野蠻行為，這不僅不是個「負責任的文明大國」應有的行徑，也無助於解決中共當局此刻面臨的任何內外部問題。

面對中共毫無正當性的挑釁與施壓，民進黨也呼籲國內應不分朝野政黨一致團結對外，展現台灣人民的團結、守護國家的尊嚴，勿為選舉或政治利益，做出配合中共認知作戰與對台恫嚇的行為，傷害台灣人民的情感與國家的利益。

民進黨重申，民進黨堅持和平，不會放棄任何和平的機會，但也要捍衛台灣的民主自由。民進黨未來會繼續站穩總統蔡英文的「四個堅持」立場，以賴清德的「四大支柱」來建構台灣的和平願景。以和平作為燈塔，用民主當作指南針，讓台灣繼續前進、走向國際社會，成為民主世界的MVP。

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