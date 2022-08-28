中共軍演惹人厭 日本長崎平戶市長提案聯名抗議

中國頻繁軍事演習，不僅造成兩岸情勢緊張，也讓周邊國家忌憚。圖為示意圖。（路透資料照）

2022/08/28 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國頻繁軍事演習，不僅造成兩岸情勢緊張，也讓周邊國家忌憚，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分享，長崎縣平戶市的黑田成彥市長表示，中國圍繞台灣海峽軍演，本月初更向日本的專屬經濟區發射了5枚飛彈，在此情況下他無法支持長崎縣將在下月舉行的日中邦交正常化50周年的紀念活動，並提案由市長們聯名向中國抗議。

矢板明夫昨晚在臉書發文指出，長崎縣平戶市的黑田成彥市長日前突然宣布，不支持9月19日在長崎縣舉行的日中邦交正常化50周年的紀念活動。矢板明夫指出，今年長崎縣的日中邦交正常化50周年紀念活動，是由當地的日中友好團體主辦，各地方政府以協辦或支持的方式參與，長崎縣的各地方政府都按照慣例掛名支持。

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不過黑田成彥對此提出質疑，並指中國圍繞台灣海峽舉行軍事演習，8月4日向日本的專屬經濟區發射了5枚飛彈，是不友好的行為。他認為中方既沒有解釋，也沒有道歉。在這種情況下，「我沒有辦法支持這個活動」。在月19日舉行的長崎縣市長會議中，黑田成彥也提案由市長們聯名向中國抗議。

黑田成彥向日本媒體表示：「長崎是愛好和平的地方。中國用武力恐嚇台灣的手段不可取」。他還提議「不如我們趁這個機會，全面發展和台灣的關係」。矢板明夫表示，黑田市長的發言，一定會引起波瀾，讓大家重新思考對中關係。

矢板明夫指出，平戶人口只有三萬多人，明末曾統治台灣的鄭成功就出生在這裡，鄭成功的母親也是平戶人。也是因此平戶一直和台南有交流。黑田市長也曾多次訪問台灣，公開表明自己是親台派。去年6月，還和台南市的黃偉哲市長進行線上點心試吃交流會。

矢板明夫也強調，這篇文章不是平戶市觀光局的業配，是我覺得，有人挺台灣，大家過去支持一下，就會形成良好的互動。因此他也建議，待日本全面開放旅遊之後，建議大家有機會去一趟平戶，並指那裡的溫泉、海鮮，都很有名，還可以順便看一看鄭成功紀念館。

這番發文也引起網友迴響，紛紛留言表示「先筆記，之後可以去日本時有機會一定以行動來支持這些挺台的友人」、「憋了快三年，好想去日本旅遊」、「謝謝矢板先生的推薦，待完全解封，會去平戶旅遊支持市長」，也有網友說「面對同樣的威嚇侵犯，黑田市長表現出正確是非判斷，相比國民黨夏立言被威嚇後還主動去被羞辱、矮化，令國民蒙羞」、「我們的市長還要請人定義什麼是擾台，然後硬辦了場不知所云雙城論談，人格的不同啊」。

矢板明夫分享，平戶市的溫泉、海鮮，都很有名，還可以順便看一看鄭成功紀念館。（圖擷自臉書）

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