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賴清德出訪返國 中國跳腳搬出「中央台辦負責人」稱表明嚴正立場

副總統賴清德結束出訪友邦巴拉圭、過境美國，昨返抵國門，據中國官媒《新華社》報導，中共中央台辦負責人今天上午發表談話，就賴清德「過境竄美」表明嚴正立場。（圖取自總統府官網）

副總統賴清德結束出訪友邦巴拉圭、過境美國，昨返抵國門，據中國官媒《新華社》報導，中共中央台辦負責人今天上午發表談話，就賴清德「過境竄美」表明嚴正立場。（圖取自總統府官網）

2023/08/19 13:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統賴清德結束出訪友邦巴拉圭、過境美國，昨返抵國門，據中國官媒《新華社》報導，中共中央台辦負責人今天上午發表談話，就賴清德「過境竄美」表明嚴正立場。中共中央台辦負責人指責賴清德「竄美賣台」，騙取選票。其所作所為充分證明他是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

陸委會已多次表示，中華民國台灣是主權國家，賴副總統代表國家及台灣人民出訪邦交國並過境美國，與各界人士交流互動、開拓我國際空間，是本於國家主權所行使的正當外交權利，也是台灣成熟民主體制與經濟、科技實力受到國際社會高度肯定的優勢展現，中共無權置喙。

陸委會重申，中共持續在東北亞與俄羅斯進行聯合空中巡航，在南海以水炮攻擊菲律賓運補船隻，長期臺海周邊海空域對我進行軍事侵擾，賴副總統出訪期間更在東海進行針對性軍演，其蠻橫對外擴張、窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。

中共中央台辦負責人說，近日，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由「過境竄訪美國」。賴接受美國彭博社專訪，公然散佈「台獨」言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面。「賴恬不知恥倚美謀獨」，這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，予以強烈譴責。

他稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，始終「倚美謀獨」挑釁，甘當美西方反華勢力遏華棋子，出賣民族利益。賴清德向來頑固堅持「台獨」立場，頻頻拋出「台獨」分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓譟加緊備戰。此次更是打著「過境」的幌子，「竄美賣台」，騙取選票。其所作所為充分證明，其人是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

最後這位負責人表示，正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。任何人任何勢力都不要低估中國政府、中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

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