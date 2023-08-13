藍委酸賴清德過境美國規格 外交部駁斥：忽略資訊的錯誤評論

副總統賴清德出訪巴拉圭，美東時間12日晚間抵達紐約過境，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）推文表達歡迎，並解釋其因妹妹婚禮未能親自接機，期待與賴在舊金山相會。（翻攝自推特）

2023/08/13 14:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕副總統賴清德出訪巴拉圭，美東時間12日晚間抵達紐約過境，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）因妹妹婚禮未親自接機。國民黨立委陳以信酸說，美方接機規格不若以往，或許是希望賴此行更加低調。外交部今天駁斥，羅森柏格兩度推文表達歡迎，同時清楚說明不克親自相迎緣由，並期待與賴副總統於舊金山會晤。外交部批評，資訊如此明確，還有立委刻意忽略、做出錯誤評論，盼提升媒體識讀能力。

賴清德12日以總統特使身分率團啟程前往友邦巴拉圭，祝賀新任總統貝尼亞就職，去、回程過境美國紐約與舊金山。賴抵達紐約時，由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）和駐美代表蕭美琴共同迎接，AIT主席羅森伯格因參加妹妹婚禮未能親自接機。

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陳以信對此評論指出，前副總統吳敦義11年前過境紐約時，是由AIT理事主席薄瑞光登機迎接，「不比不知道，一比嚇一跳」。陳以信還說，美方此舉與過往慣例有所不同，或許美方希望賴清德此行更加低調，代表美方不欲美中關係受到賴過境的衝擊。

然而，實際上羅森柏格早前已於美東時間8月11日及12日兩度推文，表達竭誠歡迎賴副總統，同時清楚說明她今日因參加家人婚禮而不克親自相迎，期待與賴副總統於舊金山會晤，副總統也轉貼推文並恭喜羅森柏格主席。

外交部今天批評，在如此明確的資訊背景下，竟然還有立委作出錯誤表述與評論，令人費解，外交部也感到遺憾。理應提供國人正確資訊的國會議員及意見領袖，竟然刻意忽略公開資訊，發表臆測的訊息。外交部期盼與國人及各界共同努力，提升媒體識讀能力。

外交部重申，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例。這次賴副總統過境美國也不例外，美方循例依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則提供各項協助，台美雙方並在過程中充分協調、緊密溝通。

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