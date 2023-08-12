24中高收入國家對台灣有好感 「這3國」比例最高

有調查指出，在全世界中有24個中高、中等收入的國家對台灣有正面的觀感，而正面觀感比例最高的前三名國家分別為日本、南韓與澳洲。示意圖。（資料照）

2023/08/12 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近年來在國際間的關注度越來越高，也是許多國家旅客的旅遊首選之一，有調查指出，在全世界中有24個中高、中等收入的國家對台灣有正面的觀感，而正面觀感比例最高的前三名國家分別為日本、南韓與澳洲。

皮尤研究中心（Pew Research Center）在8月11日公布2023年春季全球態度調查（Spring Global Attitudes Survey）的結果，顯示日本有82%民眾對台灣具有好感，其中24%對台灣「非常」有好感；其次為南韓75%與澳洲70%民眾對台灣具有好感，再來則是以色列的66%與美國65%。

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而阿根廷、巴西、希臘、匈牙利、西班牙等國，對台灣好感與負面的看法人數比例差不多，而印度與南非對台灣抱有負面看法的國民比例大於正面，中位數來看，24國中有48%的民眾對台灣具有好感；負面觀感則是28%；25%的人沒有表示意見，中國則不在調查對象中。

皮尤研究中心表示，在某些國家中對台灣的看法與中國相關，9個對台灣有好感的國家民眾曾表示，中國對其他國家的干預過多，這些國家中對台灣有好感，但對中國則是負面觀感居多，但在非洲的奈及利亞、南非與肯亞，對中國的好感居多，對台灣則是負面觀感。

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