中國居酒屋翻車！以兩岸問題攻擊台灣美食家 遭對岸網友抵制

台灣美食家去中國北京居酒屋吃飯，出現菜品內容不對的狀況，店家事後企圖以兩岸問題來處理，遭中國網友群起抨擊。（圖擷自「真探高文麒」嗶哩嗶哩帳號）

2023/08/12 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕在中國影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）」擁有156萬粉絲的台灣美食家高文麒，影片內容主要是在對岸探訪各地飲食文化，孰料他近來去北京九本居酒屋吃飯時，竟出現菜品內容不對的狀況，店家事後企圖以兩岸問題來攻擊高文麒，但中國網友眼睛也是雪亮的，怒斥居酒屋居心叵測並要求店家道歉。

從高文麒在嗶哩嗶哩的最新影片可以看到，他和攝影師去九本居酒屋時點了「藍鰭金槍魚（台灣稱黑鮪魚）赤身」，這裡的「赤身」是特指鮪魚的紅肉部位，但上菜時餐點名稱卻寫成「刺身（泛指生魚片）」，而且魚肉明顯是粉紅色偏白，和紅肉完全不同。

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高文麒和攝影師當時找來店裡的負責人要求改進，然而在影片PO出後引起店家反擊，九本居酒屋竟發文建議「台灣美食博主回台灣宣傳中國文化」，顯然是針對高文麒的台灣身分進行攻擊，試圖以「非我族類，其心必異」的手段來消除爭議。

然而，對岸網友也不是那麼好打發的，紛紛進攻九本居酒屋的微博，指責店家將「貨不對板（指商品不對）上升到台海問題」，還有人放話不會再去這間店了，目前在微博更出現了「#請九本居酒屋道歉#」的標籤。

在中國網路平台「知乎」上，網友們同樣砲轟九本居酒屋不肯認錯的行為，痛斥店家「把一件本可以大事化小小事化無的事情，抬到了一個他們根本處理不了的高度」、「拿台灣引戰真的不行，要不是心虛用得著扣帽子？」

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