中國走路工擾賴清德「重演黑吃黑」？ 王定宇：別偷雞不著蝕把米

王定宇回顧，中共今年4月組織騷擾蔡英文過境美國行動，當地走路工曾傳出「黑吃黑」醜聞。（圖取自王定宇臉書）

2023/08/12 14:09

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統賴清德今（12）日率團出訪巴拉圭，期間將過境美國；據傳，中共策動統派及黑幫滋擾抗議，惟總統蔡英文今年4月過境美國時，當地走路工爆出「黑吃黑」醜聞，導致目前動員狀況不佳。立院外交國防委員會成員王定宇則呼籲，中共發動的「滋事份子」或「表演工作者」，不要偷雞不著蝕把米。

據台美雙方安全單位情資，繼中國駐美大使謝峰以「灰犀牛」說攻擊賴清德過境美國，在北京訓令下，中國駐紐約、舊金山兩總領事館也籌劃與指揮「全美中國和平統一促進會」、兩地紅色僑團以及當地幫派份子，將在賴清德過境兩地時發動登報辱罵以及組織滋擾抗議。

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對此，王定宇今日透過臉書表示，他要好心提醒這群中共發動的「滋事份子」或「表演工作者」，不要偷雞不著蝕把米，回憶一下中共今年4月組織騷擾蔡英文過境美國行動，有2件後續要提醒。

他說，一是中共在當地的走路工「黑吃黑」，事後傳出「被剝皮」，原本說好400美元，但最後只拿到80美元的醜聞；二是遭受美國安全部門調查，主謀份子遭揭穿為中共海外警察局幹部並於隨後遭美方逮捕，當地紅色僑團也因此受到調查。

王定宇指出，目前了解動員狀況不佳，當地警方及安全單位也全力緊盯，防止意外發生。

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