美前國務院次卿訪政大 柯拉克：台灣是維護自由價值的強大盟友

美國前國務院次卿柯拉克（Keith J. Krach）近日造訪國立政治大學，以「如何運用高科技捍衛台灣跟世界民主自由」一題，與政大師生和產業專家展開對談。（政大提供）

2023/08/12 09:14

〔記者林曉雲／台北報導〕美國前國務院次卿柯拉克（Keith J. Krach）近日造訪國立政治大學，以「如何運用高科技捍衛台灣跟世界民主自由」一題，與政大師生和產業專家展開對談。柯拉克強調，台灣於科技發展上的卓越表現，讓台灣成為維護自由價值的強大盟友，而強化台灣的繁榮、主權及國際地位是聯盟的重要政策之一。

柯拉克也指出，能源安全等同於國防意義上的安全，專家評估50年後60%的能源將來自太陽能，如何在太陽能發電產業取得優勢，以抗衡中國，將是台美的共同目標。柯拉克強調，當代自由岌岌可危，但唯有堅守此一普世價值，才能實踐乾淨網路（clean network）的大理想，這也是他此次台灣行重點任務所在，透過台美私部門合作，鞏固台灣在全球可信賴科技網絡中的角色，進而提升全球科技安全與民主價值。

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柯拉克表示，信任是台灣展現差異化，超越中國，成為全球企業商業夥伴的優勢，而中國正建構一「單向資訊長城」，搜獵各種資訊、數據做為己用，卻對人民蒙蔽真相，近年在美國出現的抖音（Tiktok）熱潮，即為這座單向長城的延伸，但當今美國社會已高度重視資訊透明，台灣對於資訊安全的重視與維護，將是美國與全世界願意與台灣結盟的重要原因。

柯拉克主張「科技信任」（trusted tech）是引領科技發展的重要原則，更是對抗威權的不二解藥，以「科技促進自由」是「普渡柯拉克科技外交協會」（簡稱KITDP）的最高宗旨。

政大副校長陳樹衡表示，政大於6月首次和普渡大學簽訂校級MOU，政大隸屬台聯大系統，陽明交大在科技和研發佔一席之地，政大則在地緣政治、國際關係、供應鏈等領域的研究專業及產官學等方面具豐富資源，期待雙方進一步深入合作。

政大商學院副院長陳嬿如提問指出，將科技產業移向海外，是否有利於台灣維護國際競爭優勢？台美又將如何攜手解決隨高科技產業而生的能源短缺問題？柯拉克回應，海外合作是個「一加一大於二」（60-60 deal）的交易，他對於台灣的自由及可信賴科技發展領域給予高度肯定，認為台灣具有信任科技上的優勢，勢必能在國際合作上取得益處，他更以「變革型領導」觀點，點出普渡大學與政大兩校商學院的合作，是孕育新時代領導人的重要契機。

美國前國務院次卿柯拉克造訪政大，他表示，台灣是維護自由價值的強大盟友。（政大提供）

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