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販售一級毒品無期徒刑起跳「部分違憲」 侯辦：民進黨打假球打上癮

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發文指出，憲法法庭宣告販賣一級毒品無期徒刑起跳「部分違憲」，質疑執政黨帶頭打假球。（取自侯友宜臉書）

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發文指出，憲法法庭宣告販賣一級毒品無期徒刑起跳「部分違憲」，質疑執政黨帶頭打假球。（取自侯友宜臉書）

2023/08/11 22:59

〔記者許倬勛／新北報導〕《毒品危害防制條例》規定對販賣一級毒品者處死刑或無期徒刑，大法官憲法法庭認為違反比例原則，販毒行為態樣、數量及對價情節極為輕微者，適用減刑，2年內應修正；對此國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室批評，毒品氾濫已成治安隱憂，民進黨政府左手宣傳反毒，右手卻用國家機器幫毒販減刑，諷如同打詐「打假球打上癮」。

侯辦指出，日前才有媒體大篇幅報導，學生吸食大麻情形日益嚴重，甚至有女大生自爆系上有一半學生吸食，對於販賣毒品這項國人深痛惡絕的重大犯罪，加上近來吸毒人口年輕化、入侵校園等趨勢，政府本應該帶頭從源頭嚴懲，沒想到如今竟讓符合特定條件的販賣一級毒品者可以減刑，根本就是「帶頭縱容，天理不容」。

侯辦表示，民進黨帶頭縱容毒患已不是第一樁，現任國安會秘書長顧立雄在2016年擔任立委時，就曾於立院召開「擴大施用毒品罪醫療前置化修法」公聽會，主張食用毒品者在進入司法程序前應先進行「藥癮治療」，但被外界痛批等同將一、二級毒品「除罪化」，根本是提供毒販銷售話術，今年7月民進黨又以優勢人數通過「外役監條例」修法版本，新增毒犯也有進入外役監的可能，「民進黨一再寬恕毒犯，無視台灣人民嚴重毒害，根本就是最大毒瘤」。

侯辦認為，大法官組成憲法法庭「解釋憲法」、「統一解釋法律及命令」，本應超然獨立，不受任何政治力干涉，但今年蔡英文總統提名4位新任大法官，不僅資格備受外界爭議，甚至親綠色彩濃厚，如今我國15位大法官，更皆由蔡總統提名，被質疑是全面綠化，恐淪為司法打手。

侯辦表示，憲法法庭今又判決，販賣一級毒品如海洛因、鴉片、嗎啡、古柯鹼等毒販，符合特定條件者可以再減刑一半，這項結果與全民期待的反毒明顯背道而馳，甚至為毒販大開方便之門，可見在民進黨執政下，「政府腐化、大法官綠化，所作所為已與民意站在對立面，這樣的民進黨政府，就是毒害台灣最大元凶」。

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