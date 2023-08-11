公務員退休人數10 年來新低 影響高普考報考

審計部報告指出，公務人員退休人數10年內降幅達43.49％，2021年公務人員退休人數為近 10 年來新低。而高考三級暨普考報名人數降幅也高達51.25％。圖為高普考放榜。（資料照）

2023/08/11 07:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據審計部中央政府總決算審核報告，公務人員退休人數10年內降幅達43.49％，2021年公務人員退休人數為近 10 年來新低。而高考三級暨普考報名人數降幅也高達51.25％。審計部指出，公務人員退休人數減少致考試需用名額減，影響考生報考意願，不利國家選才及招募優秀人力。

據考選部統計，受國內少子女化衝擊等因素影響，公務人員高等考試三級考試暨普通考試報名人數由2013年14萬6209人下降至2022年7萬1284 人，降幅高達 51.25％。

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此外，據銓敘部統計，公務人員退休人數由2012年1萬169人上升至2015年 1萬1463人後，即逐漸下降至2021年5746人，10年內降幅達43.49％，2021 年度公務人員退休人數為近 10 年來新低。

其中屆齡退休人數及占比呈逐年上升趨勢，由2017年1355人（18.77％）上升至2021年度1922人（33.45％），增加567人、上升 14.68 個百分點，近年公務人員平均退休年齡由2016年56.5歲遞增至110年度59歲。

審計部分析高考三級與普考（含增列名額）增減趨勢結果，與公務人員退休人數增減趨勢相似，由2013年度之4286名上升至2015年度4734名後，逐漸下降至2022年度之2646名，降幅達 38.26％，顯示公務人員退休人數減少致考試需用名額減少，不無對考生報考意願有所影響。

對此，考試院表示，已辦理座談會、研習會，並推動預備文官團制度，以吸引青年報考。另檢討改進考試專業科目，於2023年 3 月修正發布高普考試規則，調整原列考6科應試專業科目，將高考三級計83類科修正為列考4科專業科目，13 類科修正為列考5科，普通考試計66類科修正為列考3科。

考試院說，2022年12月修正公布專技人員轉任公務人員條例，修正放寬限制，增加用人彈性；同時為解決離島地區部分考試類科長期錄取不足額及留才不易情形，通盤檢討離島地區攬才特性，推動離島公務人力甄選等，以強化國家選才與舉才作為。

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