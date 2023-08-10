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消防設備人員考試「免除專業訓練」 溯及今年6/23施行

考試院院會今通過消防設備人員考試新制，免除過往要求的專業訓練程序，只要筆試總成績及格，就可取得考試及格證書。（資料照）

考試院院會今通過消防設備人員考試新制，免除過往要求的專業訓練程序，只要筆試總成績及格，就可取得考試及格證書。（資料照）

2023/08/10 16:40

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院今天（10日）通過消防設備人員考試變革，為銜接職業管理新制，消防設備人員考試免除過往要求的專業訓練程序，只要筆試總成績及格，就可取得考試及格證書，且溯及既往自今年6月施行，共有341人受惠。

考試院說，為使新舊法規銜接期間受影響的341人，得適用新修正相關規定，包括今年消防設備人員考試筆試錄取人員318人，以及參加110年和111年筆試錄取、經申請核准延期專業訓練的人員23人，因此追溯自今年6月23日（消防設備人員法生效日）施行，免除其專業訓練，得直接取得考試及格證書。

考試院院會今天通過「專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試規則」修正案，以及「消防設備人員考試錄取人員訓練辦法」廢止案。考試院說，配合已公布施行的消防設備人員法中，增加執業前必須具備2年消防實務經驗的規定，消防設備人員考試程序中的專業訓練已非必要，因此予以免除，改以筆試總成績決定考試及格資格。

考試院說明，過去消防設備人員考試在筆試錄取後，必須經過專業訓練期滿成績及格，或具有內政部核發之消防實務經驗2年以上證明文件，才能取得考試及格證書，憑考試及格證書即可向內政部消防署申領消防設備人員證書、執行業務，尚無需申請執業執照。

考試院說，消防設備人員法今年6月21日公布施行，建立職業管理新制，規定領有消防設備人員證書者，應具有2年以上消防實務經驗，經申請登記，並領有執業執照後才可執行業務，由於該法已規定消防設備人員須具2年實務經驗，以確保能執行消防安全設備相關業務，故現行考試程序中的專業訓練已非必要，如仍依現行考試規則規定，要求須經專業訓練期滿成績及格始完成考試程序，等同加倍其取得執業資格的實務條件。

考試院指出，為配合職業管理制度調整，應採取較衡平合理的考試程序，使考試與職業管理制度相互銜接，因此修正相關規定，配合刪除考試程序中的專業訓練規定，同時廢止這項考試錄取人員訓練辦法，未來消防設備人員考試，只要筆試總成績達到及格標準，即可取得考試及格證書。

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