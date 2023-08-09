新南向政策7年有成 以人為本促進區域和平繁榮

台灣亞洲交流基金會9日舉行「新南向政策七年有成」論壇，由中央廣播電台董事長賴秀如（左起）主持，行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中、立委羅美玲、臺灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、外貿協會董事長黃志芳與馬來西亞臺灣商會聯合總會總會長林凱民等人一同與談。（記者張嘉明攝）

2023/08/09 16:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞洲交流基金會成立5週年，今天在台北舉行週年紀念活動暨「新南向政策7年有成」論壇。台亞會董事長蕭新煌、外交部長吳釗燮、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、貿協董事長黃志芳、馬來西亞台商總會長林凱民等人出席，泰國、越南、馬來西亞等國駐台機構派員共襄盛舉。

吳釗燮致詞表示，新南向政策核心理念是以人為本的精神，希望透過各國人民間的相互了解、友善交往，促進區域的和平與繁榮。7年期間，台灣政府和民間各界，與東南亞、南亞和紐澳等國家積極分享台灣在經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能及氣候變遷等多項領域的經驗，深化台灣和新南向國家的連結。

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吳釗燮進一步指出，台亞會在2018年成立時就肩負兩個重要任務，第一是辦好「玉山論壇」，提升新南向政策的國際能見度；第二是從智庫角色出發、建立與新南向國家智庫社群的關係。吳釗燮讚許台亞會不負眾望，「玉山論壇」促使各國和台灣共同思考亞洲的願景，台亞會近年也接連和印度智庫「觀察家基金會」（ORF）、印尼慈善機構Pijar基金會等建立夥伴關係。

鄧振中則說，新南向國家欣欣向榮，富有發展潛力，台灣已與越南簽有投保協定，和泰國、馬來西亞也應該簽署投資保障協定。除了經貿關係，台灣的新南向政策注重軟實力、人才培育，也拓展公衛等領域交流。鄧振中強調，新南向政策在疫情前就鼓勵企業界到東南亞尋找機會，而疫情、美中貿易戰等演變，更證明分散部署的重要性。現在赴新南向國家投資金額已超過中國，台灣上市公司利潤的總和，來自新南向國家的數額也大於來自中國，這些數字都顯示新南向政策方向正確，執行也具備效果，一定要繼續下去。

黃志芳也談及新南向政策的前瞻性。他回顧，2016年新南向政策提出時，工商界還是中國中心思維，但這7年來世界所有趨勢、各國政策都指向新南向。新南向與過往不同的是納入印度，且透過以人為本精神，強化人文社會上的互動連結。而因地緣政治變動、全球供應鏈重組，印度的重要性一再被凸顯，也證明當年政策的睿智。

黃志芳說明，貿協在第一線除了協助台灣企業開拓，也和許多公民團體一同前進新南向國家。過去7年辦了28場台灣形象展，每次都帶著100多家台商，也把台灣最好的表演團體、醫療團體一起邀請出去交流，「就像綜合國力展現的航空母艦」。兩周前到泰國辦台灣形象展，之後會到馬來西亞，成果豐碩。

黃志芳並表示，新南向國家目前的趨勢在於數位轉型和綠色轉型，2週前赴泰國時，就能感受到全球供應鏈重組之際，台灣產業成為全球不可或缺的夥伴。他也樂觀預估，因為供應鏈的轉移，今年台灣將成為泰國最大外來投資國。

台亞會執行長楊昊在論壇中與亞洲深耕聯盟（AEC）成員，包括台灣海外援助發展聯盟董事長王金英、遠景基金會執行長賴怡忠、成大越南研究中心主任蔣為文等人，一同研討新南向政策帶來的正向改變、及對未來的展望和建言。

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