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    秀數據、拿政績 陳建仁：誰執政比較好大家最清楚

    行政院長陳建仁今晚出席北美洲台灣人教授協會年會時亮出蔡政府的政績，並表示「誰執政比較好，大家最清楚」。（記者王藝菘攝）

    行政院長陳建仁今晚出席北美洲台灣人教授協會年會時亮出蔡政府的政績，並表示「誰執政比較好，大家最清楚」。（記者王藝菘攝）

    2023/08/05 23:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今晚出席北美洲台灣人教授協會年會時提到，包括能源、股市表現、對外出口貿易、基本工資與軍公教調薪、長照等政策，比較蔡政府與馬政府，「誰執政比較好，大家最清楚」。

    陳建仁表示，他2006年到2008年擔任國科會主委，當時蔡英文擔任行政院副院長，他們已規劃綠色能源轉型的政策，但後來政黨輪替，2008到2016年只剩下核四。蔡政府上任後，離岸風電從零開始，現在已經有208座，而且中午時段，風能與太陽能佔電力的4分之1。

    陳建仁說，最近被批評的前瞻建設，政府花了1600億元做水環境建設，過去遇到百年大旱都會限水，但最近兩次的大旱都沒有限水，且近兩次的颱風也發揮了功能，「經費不是隨便用的」。

    陳建仁強調，台商在回台灣投資，7年破2兆元；至於股市方面，蔡政府有2100天股市破萬點，馬政府是0天。與中國的貿易從2010年84％降至2021年的32％，「沒有把雞蛋放同個籃子，經濟還是很好」，而且農產品的外銷，現在出口美日比中國還多。

    至於加薪部分，陳建仁指出，馬政府時期，基本工資調幅為16％、時薪為26％，蔡政府7年就分別有32％與47％。馬政府只幫軍公教調薪1次，蔡政府調了3次。

    陳建仁說，在少子化政策方面，蔡政府不孕症的補助，已經誕生了1萬個寶寶。而長照政策，2016年只有46億元，現在成長到650億元，據點也從700個增加至1萬2千個，人力從2萬5千人增至9萬6千人，服務人數從9萬人增至47萬人。

    最近引起話題的中央財政議題，陳建仁解釋，從2017年後，蔡政府歲入歲出賸餘，每年超過1000億元，去年將近5000億元，而平均每年增加的債務，扁政府是1868億元，馬政府2168億元，蔡政府為607億元。

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