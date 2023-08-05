秀數據、拿政績 陳建仁：誰執政比較好大家最清楚
〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今晚出席北美洲台灣人教授協會年會時提到，包括能源、股市表現、對外出口貿易、基本工資與軍公教調薪、長照等政策，比較蔡政府與馬政府，「誰執政比較好，大家最清楚」。
陳建仁表示，他2006年到2008年擔任國科會主委，當時蔡英文擔任行政院副院長，他們已規劃綠色能源轉型的政策，但後來政黨輪替，2008到2016年只剩下核四。蔡政府上任後，離岸風電從零開始，現在已經有208座，而且中午時段，風能與太陽能佔電力的4分之1。
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陳建仁說，最近被批評的前瞻建設，政府花了1600億元做水環境建設，過去遇到百年大旱都會限水，但最近兩次的大旱都沒有限水，且近兩次的颱風也發揮了功能，「經費不是隨便用的」。
陳建仁強調，台商在回台灣投資，7年破2兆元；至於股市方面，蔡政府有2100天股市破萬點，馬政府是0天。與中國的貿易從2010年84％降至2021年的32％，「沒有把雞蛋放同個籃子，經濟還是很好」，而且農產品的外銷，現在出口美日比中國還多。
至於加薪部分，陳建仁指出，馬政府時期，基本工資調幅為16％、時薪為26％，蔡政府7年就分別有32％與47％。馬政府只幫軍公教調薪1次，蔡政府調了3次。
陳建仁說，在少子化政策方面，蔡政府不孕症的補助，已經誕生了1萬個寶寶。而長照政策，2016年只有46億元，現在成長到650億元，據點也從700個增加至1萬2千個，人力從2萬5千人增至9萬6千人，服務人數從9萬人增至47萬人。
最近引起話題的中央財政議題，陳建仁解釋，從2017年後，蔡政府歲入歲出賸餘，每年超過1000億元，去年將近5000億元，而平均每年增加的債務，扁政府是1868億元，馬政府2168億元，蔡政府為607億元。