不必走回頭路用核電！賴清德：台電備轉容量15％ 比馬政府時代好多了

副總統賴清德參加青商會座談。（記者謝武雄攝）

2023/08/05 21:44

〔記者謝武雄／桃園報導〕國際青商會今天下午在桃園展演中心舉行「JCI未來城市 青年進行式」，邀請副總統賴清德進行演講，並針對會員所題能源、兩岸外交、詐騙及如何做好領導人提出回答，針對能源問題，賴清德指出，不必走回頭路使用核電，除非未來核能發展能安全又能解決核廢料，目前核能發電只占5%，去年綠能已經超過核電，現在台電備轉容量是15%左右，比馬政府時代好多了。

賴清德說，非核家園政策好不容易確立，大家對於非核家園也沒有爭議，不必走回頭路使用核電，除非未來核能發展能安全又能解決核廢料問題，目前走向非核家園理由是要安全、無法處理核廢料，除非未來有一天全世界科技可以解決問題，否則持續往非核走。

請繼續往下閱讀...

至於兩岸外交問題，賴清德表示，常常會有些人講說，中美之間如何選擇，他認為這應該是民主、專制間選擇，這個才是根本，台灣從專制獨裁的黑暗時代走到今天自由民主，知道黑暗的痛苦，也嘗到民主的幸福，要在民主的道路上繼續走，不能走回頭路。

賴清德指出，美國是民主國家，幾十年來跟台灣站在一起，是台灣非常可靠的夥伴，中國是專制獨裁國家，大家必須要分清敵友，現在是那個國家揚言併吞台灣，揚言不放棄武力攻打台灣，是那個國家盡力協防台灣，這個不難分辨，台灣要跟國際友人站在一起，對自己、印太和平穩定才有幫助。

賴清德說，他衷心希望，經由結合社會努力，台灣在經濟上成為日不落國，改善台灣的投資環境，事實上台灣跟中國貿易逐年下降，轉移到印太、美國、歐洲，這是台灣產業升級、經濟轉型，有辦法成為國際級企業後，又被下一代創新投資，可以提高年輕人收入。

至於詐騙問題，賴清德說，政府現階段關注系統性詐騙，而且是不擇手段，才是目前國人最關注的，未來會持續打擊黑金槍毒詐，生活在這塊土地的同胞才能感受到安全；最近政府推出打詐，都是根據當前詐騙事件修改法令，希望事件不要再發生，尤其是資料保護法修法等，確保個資不流出。

總會長林鼎鈞也問賴清德，總統大選如何說服年輕人投票，賴清德說，他不是第一次參選，行政院長任內解決產業發展五缺問題，提出2兆投資方案，譬如用水，比起2018年每天增加175萬噸，土地釋出1700公頃，多出320公頃工業區，甚至立法拍賣工業區土地，北部找不到土地，立體化給予容積獎勵50%，解決生產需要，人力人才也是這樣，大家不妨比較馬前總統、蔡總統政績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法