委屈的和平就是虛假的和平 台灣基進呼籲積極備戰

台灣基進今日舉行國防改革政策研討會，邀請台灣安保協會副秘書長何澄輝（左）、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘（中）、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授沈明室（右）與談。（記者吳書緯攝）

2023/08/05 19:02

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣基進今舉辦國防改革政策研討會，黨主席王興煥表示，和平為全民共識，但要準備好整個國家與社會，絕不讓人民在面臨非理性中國的侵略時措手不及，也才能使國軍有足夠的物理與心理能力迎擊侵略者。

台灣基進今在台北舉辦「積極面對戰爭•強化台灣抗體—2024國防改革政策研討會」，邀請多位專家、學者與會座談。台灣安保協會副秘書長、黑熊學院執行長何澄輝指出，委屈的和平就是虛假的和平，世人不應該遺忘1938年「慕尼黑協定」的姑息、綏靖教訓，而烏克蘭自2014年克里米亞危機之後，到去年2月24日的烏俄戰爭，顯見過去的作為沒有保障和平，反而開啟下一場戰爭。

請繼續往下閱讀...

因此，何澄輝表示，和平不應該犧牲尊嚴與基本權利作為代價，應以抵抗意志作為防衛的起始與基石，以自我認同與共同體認同做為基石的「心防」建設，比較過去著重軍事防衛，防衛本身包含軍事防衛跟整體社會承受戰爭風險的應對能力。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授沈明室表示，中共領導人習近平在2027年要進入第四任執政，台灣問題可能是其續任的關鍵，也是所謂「中華民族復興的指標」，沒人喜歡戰爭，但問題是「你對戰爭沒興趣，但戰爭對你有興趣」，而戰爭不會像是走在路上忽然被冷氣機砸到一樣發生，戰爭會有其徵候，但是否事先做好準備，或情勢升高國家有無做好準備。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，國防預算的經費分配，海、空軍分配到比較多資源，而陸軍又是步兵、砲兵、裝甲兵優先，這也牽涉到日前基隆彈藥分庫祥豐營區爆炸事故的止血帶議題，官兵是使用自購的止血帶進行止血，這也顯示了國軍編列預算時的問題，有在某些方面過於吝嗇的習慣。

王興煥表示，台灣目前面臨的生存威脅到了前所未有的高度，但目前社會上所謂的第三勢力卻全都刻意迴避中國因素，對迫在眉睫的國際情勢視若無睹，而僅針對內政議題大做文章，彷彿中國打過來這些內政問題還會有意義似的，這樣的政黨其實是對台灣的生存沒有幫助，甚至有害。

因此，王興煥說，台灣基進從不迴避中國因素，希望成為台灣第二個本土政黨，只有在本土政黨之間輪替，台灣才有未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法