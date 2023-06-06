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    流會影響4項自治條例審查 新北議會藍綠黨團互控

    新北市議會今日開會狀況。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今日開會狀況。（記者黃子暘攝）

    2023/06/06 20:50

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今（6）日召開三讀議案第一讀會，市議會國民黨團會前表示，今日審查的4項自治條例5月23日就排入議程，結果民進黨團5月30日退席杯葛導致散會，呼籲綠營回來開會。綠營議會結束後反擊，國民黨為護航新北市長侯友宜，2次自提清點人數導致流會，今日還有8人在散會前離開議場，反譏藍營管不好市長、議員，反而跑來管在野黨。

    國民黨團書記長廖先翔表示，房屋稅、氣候變遷、新北市美術館、原住民權益等自治條例，影響市民權益，民進黨號稱重視居住正義、關心環境、重視原住民，呼籲民進黨回來好好開會。

    副書記長劉美芳指出，4項條例5月23日就排入議程，卻遭民進黨變更議程，5月30日再次審議時，僅2名綠營議員列席，最後散會。副書記長江怡臻、蔡健棠、財務長王威元抨擊民進黨團惡意杯葛議事，呼籲綠營勿因政治目的阻止新北市發展，更不該將民眾作為籌碼來進行政治操作，應儘速回歸議會。

    民進黨團總召鄭宇恩在議會散會後反擊，本會期國民黨因掩飾到場人數不足、又要護航侯友宜，在1月4日、5月23日二度自提清點人數導致流會，5月30日同樣為護航侯免赴議會專案報告甲動，卻仍不足開會人數，導致4項條例再次因流會無法展開審查。

    鄭宇恩反譏藍營惡人先告狀，開會前要民進黨好好開會，結果散會前，8位藍營議員已離開議場，她批評藍營管不好市長與黨籍議員，反而來管在野黨，令人笑掉大牙。

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