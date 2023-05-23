民進黨質疑國民黨書面質詢不算數 新北議會吵翻天

新北市議會藍綠雙方為了5月1日、5月15日書面質詢開會是否成立吵成一團。（記者許倬勛攝）

2023/05/23 16:15

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市議會今召開三讀議案第一讀會，首日藍綠雙方吵成一團，民進黨質疑國民黨提前總質詢時間，5月1日、15日兩天採書面質詢，但未實質開會、也無議員到場，民進黨團總召鄭宇恩出示內政部函文，指前述兩天的開議不成立；民進黨眾多議員高喊「我要開會！」最終議長蔣根煌裁定由兩黨團協商，但迄今結果尚未出爐。

鄭宇恩說，內政部清楚函示，依照地方立法機關組織準則第22條及25條規範，即使以書面報告形式，仍得以有出席簽到、開會事實為判斷標準。但5月1日、5月15日國民黨並無議員到場，也沒有敲槌通過，等同開議不成立。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩繼續說，另依照新北市議會規則第23條，議事日程所訂議案未能按時開議或議而未畢者，出席議員可以提出動議，因此黨團要求總質詢時間回溯，鄭也向議長蔣根煌喊話，若國民黨無心質詢，也可排入民進黨團質詢時間。

「蘇貞昌時代也有例可循，為何要鬧這一齣？」國民黨議員周勝考表示，書面質詢的合理、合法性在議事規則中清清楚楚，怎麼可能不成立？且書面質詢有往例可循，過往縣府時代不論蘇貞昌或周錫瑋執政時期，議會都有往例，周不滿地說，若要溯及既往的話就通通重來！議員林金結也聲援，表示應先讓黨團協商，以通案形式管理而非個案，不論哪黨執政標準都要一致。

議會秘書長陳王正源表示，依照內政部函示，國民黨議員無法支領當日出席、交通、膳食費，但按照議事規則，口頭與書面質詢並無不妥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法