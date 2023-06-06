立法院新設國際事務處 史無前例「海選」處長人選

立法院長游錫堃。（資料照）

2023/06/06 17:51

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會5月三讀通過「立法院組織法修正案」，將新設「國際事務處」，職掌立法院國際交流、合作、立委籌組或參與國際團體等8大事項。對於國際處處長人選，也將史無前例對外徵選。立法院長游錫堃表示，國際處是新設單位，內部雖有人才，但應擴大考慮，因此就採用海選的。相關資料明日將上網公告。

游錫堃指出，過去委員組國會訪問團出訪，一般都是自己聯繫、安排，立法院秘書處沒有隨團，訪團見了哪些人、拿了哪些資料，都是委員辦公室自行處理，無法累積人脈、資料等，若委員沒有連任，相關資料無法積累，非常可惜。

請繼續往下閱讀...

他也提到，國會外交和行政機關的功能，有重疊和非重疊之處，外交部屬政府外交，有些話它不能講，必須在既有框架內互動；國會則是民意交流，與外交部相輔相成，可以提出建議，而不負責決策，國會外交對於兩國國會互相了解，幫助很大；有些國家甚至是國會扮黑臉，行政扮白臉。

游錫堃舉例，立法院有4個黨團，各政黨會有不同意見、政策，通常外賓對於跨黨派訪團都會給予肯定，彼此有說有笑，但政治主張不同，民主國家樂見你的多元，反觀中國一黨專制，很難判斷他真正的聲音。

對於首次以海選方式徵選處長，游錫堃說，他來到立法院之後，升遷都是以內部人員優先，這次國際處是新設的，內部雖有人才，但應擴大考慮，因此才決定用海選的方式；立院將籌組7人評選小組，其中院內5人、外聘2人，最後選出若干位優秀人選，再送交他進行最後圈選；期盼國際處於下會期開始運作。

根據立法院職員徵選公告，國際處處長列簡任第12職等至第13職等；相關資格條件如下：

1、經教育部認可之國內外大學院校畢業，具有學士以上學位。

2、公務人員高等考試或相當等級以上特種考試及格。

3、現職公務人員簡任第12職等以上合格實授或具有升任簡任第12職等綜合行政職系任用資格者。

4、近3年年終考績考列2甲1乙以上。

5、英文聽說讀寫流利。另具英文以外外語能力（日語/西語/韓語/法語/德語精通者尤佳）擇優錄取。

6、須有國際事務工作經驗，善溝通協調、分析判斷能力，具領導團隊合作與服務精神者。

7、無公務人員任用法第26、28條、公務人員陞遷法第12條各款情事之一者、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項不得任用之事項。

8、無限制調任情事者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法