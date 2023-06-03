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    身分證不記載配偶及父母姓名？ 內政部回應了

    有民眾換發身分證請求不刊出配偶及父母姓名，法官判准。內政部報告指出，將持續蒐集各界意見審慎評佔，於身分證改版前，基於身分證公信力及辨識效力，應依現行法規辦理。 （資料照）

    有民眾換發身分證請求不刊出配偶及父母姓名，法官判准。內政部報告指出，將持續蒐集各界意見審慎評佔，於身分證改版前，基於身分證公信力及辨識效力，應依現行法規辦理。 （資料照）

    2023/06/03 08:00

    〔記者鍾麗華／台北報導〕有民眾換發身分證請求不刊出配偶及父母姓名，法官判准。立法院內政委員會指出，身分證記載父母姓名、配偶姓名及役別，與個人辦識並無關聯，無登載必要，要求內政部提出報告。內政部指出，將持續蒐集各界意見審慎評佔，於身分證改版前，基於身分證公信力及辨識效力，應依現行法規辦理。

    內政部解釋，基於戶籍法授權，訂定「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」，其中第8條明定身分證應記載項目為14項，包括父母姓名、配偶姓名及役別等，而身分證效用及於全國，涉及重大公共利益及社會秩序，應維持單一版本確保公信力，現階段身分證記載項目應予維持。

    內政部指出，我國自1946年首次普發國民身分證迄今，對於記載欄位均審慎研訂以單一版本，甚至對於偽、變造國民身分證者，訂有相關刑罰規定，此均在維持身分證公信力，進而確保效用及於全國。

    內政部解釋，1973年7月修正公布的戶籍法規定，身分證項目及格式由內政部定之，其立法理由為，身分證項目及格式，全國應予劃一。自1973年起，戶籍法即授權內政部訂定身分證記載項目。而現行身分證記載項目，於2005年全面換證時，廣徵各界民意綜合考量獲致結果。

    內政部強調，為時空背景不同，身分證記載項目可予以檢討，對於欄位記載，有認身分證應提供資訊減少，以保障個人隱私，也有認應維持現狀，甚至再新增其他資料，避免造成使用上不便。如何於兼顧隱私權保障及民眾使用便利性之間，須凝聚各界共識，日後如有全面換證情事，將蒐集各界意見審慎評估。

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