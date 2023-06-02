AIT處長孫曉雅訪台南 黃偉哲盼台美經貿關係更緊密

美國在台協會處長孫曉雅（左2）、高雄分處長黃東偉（左1）率團拜會台南市府，市長黃偉哲（右2）偕同新聞及國際關係處長蘇恩恩（右1）出席接待。（台南市府提供）

2023/06/02 18:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會處長孫曉雅（Director Sandra Oudkirk），今（2）日在高雄分處長黃東偉等美國在台協會官員陪同下，拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美經貿、國際關係、永續環境行動等議題交換意見，樂觀期待台美深化交流與合作。

黃偉哲表示，台灣與美國有相同的民主理念與價值，不論在經貿、區域安全或民主政治都是至為重要的夥伴。他感謝美國等友善台灣的國家代表上個月在世界衛生大會（WHA）公開支持台灣參與國際場合，也非常榮幸受AIT邀請簽署「全球市長民主宣言」，響應全球共同捍衛民主制度、抵抗威權國家威脅的行動。

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黃偉哲提到「台美21世紀貿易倡議」完成第一階段談判昨（1）日已簽署協定，他除了樂見台美經貿邁向新里程碑外，也強調「自由」是民主最重要的精神，期待未來從農特產品到高科技製品，皆可更自由貿易。

黃偉哲致贈蘭花押花盤及絲巾給孫曉雅處長，台南的蘭花與孫處長的優雅氣質相符；同時也贈送「台南400」伴手禮，盛邀美方一同參加2024年「台南400」系列活動，在台南的歷史特殊時刻共襄盛舉。

台南市長黃偉哲（右）致贈噴染美國國旗的台南蘭花給AIT處長孫曉雅（左），樂見台美經貿關係更加緊密。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（右）致贈台南蘭花押花盤給美國AIT處長孫曉雅（左），表達歡迎之意。（台南市府提供）

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