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    設宴拚團結挺侯 李乾龍籲朱立倫扛起整合郭台銘責任

    前國民黨秘書長李乾龍（見圖）昨天邀請前總統馬英九、前立法院長王金平等多位黨內大老，與國民黨總統參選人侯友宜晚餐。（資料照）

    前國民黨秘書長李乾龍（見圖）昨天邀請前總統馬英九、前立法院長王金平等多位黨內大老，與國民黨總統參選人侯友宜晚餐。（資料照）

    2023/06/02 12:04

    〔中央社〕前國民黨秘書長李乾龍昨天邀請前總統馬英九、前立法院長王金平等多位黨內大老，與國民黨總統參選人侯友宜晚餐。李乾龍今天說，大家都認為王金平是最合適的競總主委，席間都特別推薦，並有共識駁斥「換侯說」，要力拚團結。

    至於如何整合鴻海創辦人郭台銘，李乾龍則說，朱立倫應該擔起這責任，同時期盼，王金平與郭台銘是拿香拜關公的兄弟，能夠出力、出面協助。

    為協助整合黨內支持，李乾龍昨天晚間做東，邀請前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、前立法院長王金平、前台北市長郝龍斌、新北市議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝、國民黨立委江啟臣、曾銘宗等人，與侯友宜一同晚餐。

    李乾龍今天上午接受媒體訪問時表示，這是既定行程，很早就排了，配合馬英九、王金平的時間，特別邀請大家到家中聚餐，相談甚歡。餐會也有邀請國民黨主席朱立倫，但朱立倫昨天有南部行程，所以未出席。

    李乾龍提到，侯友宜到高雄時，就曾當面邀請王金平擔任競選總部主委，當時王金平很客氣的謙辭，而昨天的宴席中，大家也認為由王金平擔任主委，是最合適的，因此席間都還有特別推薦。

    李乾龍認為，王金平在國民黨內資歷完整，身體好、且得名望，在南部有地位，同時與鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜有深厚的交情，因此擔任主委最合適；但王金平還是認為，應該有更合適的人選，王金平也認為，自己擔任榮譽主委，會更合適。李乾龍表示，若侯友宜需要王金平的幫忙，應該要親自登門敦請。

    侯友宜在獲得國民黨徵召參選總統後，在部分民調中不升反降，因此黨內開始出現「換侯說」的聲浪，對此，李乾龍說，有部分換侯的聲音，昨天席間大家都認為這不可取，居心叵測；大家都有一致的共識，不能再有換侯的聲音出來，一定要團結一致。

    李乾龍說，席間談到許多議題，包括核能、九二共識，以及如何吸引年輕人加入國民黨，大家都有給侯友宜建言；而九二共識是國民黨內的共識，侯友宜無可避免要面對這個問題。（編輯：楊蘭軒）1120602

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