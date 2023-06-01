柯文哲批綠營性平不及格 四叉貓驚爆民眾黨某女幕僚也被性騷！

網虹四叉貓挖出民眾黨性騷黑歷史，還加碼爆料稱民眾黨某常出現媒體鏡頭的女幕僚也曾遭遇性騷。（資料照）

2023/06/01 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨近日傳出有黨工遭性騷，黨內第一時間未即時處理，消息曝光後引發譁然，藍白陣營「撿到槍」狂轟，民眾黨主席、總統參選人柯文哲也於今（6/1）晚透過臉書發文補刀。對此，網紅「四叉貓」劉宇翻出民眾黨內性騷黑歷史，除了正妹黨工暗示自己遭性騷外，又加碼爆料稱民眾黨某個常出現在媒體鏡頭前的女幕僚也被主管騷擾過。

柯文哲今天針對民進黨性平爭議跳出來聲援，稱綠營雖然迅速道歉，但這件事自發生到現在一拖就是9個月，還是有問題，「面對這一封求救信，每個人都應該哀矜勿喜。內部一定要建立暢通的投訴管道，確保下情能夠上達，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正。」

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看到柯文哲見縫補刀，四叉貓第一時間在柯的貼文底下提起去年九合一選舉期間，時任民眾黨新竹市長候選人的高虹安，其辦公室被爆性平爭議，甚至流出多段錄音檔，但民眾黨後續卻不了了之一事，質問道：「請問台灣民眾黨高虹安辦公室發生性騷擾事件，主管為何不想鬧大並且要受害者離職？」

四叉貓更於臉書PO出去年3月，一名曾當過民眾黨「月曆女郎」的正妹黨工暗示自己遭時任民眾黨副秘書長鄞楷謙性騷的貼文截圖，該事件當時曝光後也掀輿論，但沒多久該黨工就自行刪文，對外稱「都是誤會」，被外界猜測可能是被黨部「關心摸頭」，要求息事寧人。

不僅如此，四叉貓稍早又發文爆料，稱「民眾黨某個常上新聞發言的女幕僚，也被主管騷擾過，動手動腳的那種，當初有去警察局申請調閱錄影帶。『據說』有到可以提告的程度，我沒看過影片所以不確定，不過後來被某個民眾黨高層搓掉了。受害者曾經來過我的FB留言，應該會看到這篇文，不管她選擇怎樣處理這件事，我希望都是她自己的選擇，而不是被逼的。」

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