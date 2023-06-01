對手提美豬議題 立委王美惠反批「國民黨不要再騙了」

民進黨嘉市立委王美惠回擊對手國民黨嘉市立委提名人張秀華對於美豬議題的批評。 （王美惠辦公室提供）

2023/06/01 22:10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2024嘉義市立委選戰加溫，國民黨嘉市立委提名人張秀華今天上午砲轟對手民進黨嘉市立委王美惠在美豬進口議題「只顧黨意，違反民意」，王美惠隨後回擊，反批國民黨不要再騙了，一直站在中國那邊，阻擋台灣走入國際，國民黨立委參選人的論述，根本是在傷害台灣，希望選舉不要只打口水戰做秀，這不是嘉義市民想要的。

張秀華今天上午出席市黨部介紹會時，砲打王美惠在美豬進口議題「只顧黨意，違反民意」，並指自己在議會推動「反美豬條款」食安自治條例修法，為食安把關，中央卻侵害地方自治， 若進入立院，將為嘉市發聲並爭取預算，向中央要求兌現承諾。

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王美惠回應說，實在很驚訝聽到國民黨立委參選人提出拒絕台灣國際接軌的論述，美豬進口標準，完全符合國際食用標準外，這幾年民眾也了解開放相關肉品進口，政府都已做過整體評估，並落實食品標示規定。

王美惠指出，2021年美豬公投結果，不只全國「不同意」票大於「同意票」，嘉市投票結果亦然（同意票4萬1488;不同意票5萬748），顯示多數人民都是支持政府此項政策，實在不了解國民黨參選人所稱的民意是哪一國的民意？

王美惠說，昨天也是台美21世紀貿易倡議啟動一週年，在美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中的見證下，美國在台協會執行理事藍鶯與駐美代表蕭美琴，也於華盛頓正式簽署首批協定，這些都是台灣近幾年來努力走入國際的成果。

王美惠反批「國民黨不要再騙了，一直站在中國那一邊，阻擋台灣走入國際」，直指國民黨立委參選人的論述，根本是在傷害台灣，希望不要把美豬議題作為選舉的口水戰。

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